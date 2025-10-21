Житло в Україні: де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири восени

У більшості регіонів України восени зафіксовано зростання вартості квадратного метра житла.

Найдорожчим залишається Київ, де середня ціна становить $1411 за квадратний метр. Про це йдеться в матеріалі видання finance.ua, заснованому на даних DIM.RIA.

На ринку новобудов активність забудовників зберігається: у вересні працювали 83% відділів продажів, що відповідає показникам липня. Протягом місяця в експлуатацію ввели чотири нові будинки (п'ять секцій) — два у Львівській області та по одному в Київській, Хмельницькій та Волинській.

Ціни на первинне житло

Найнижчі ціни традиційно спостерігаються в регіонах прифронтових, зокрема в Сумській та Запорізькій областях.

Щодо попиту, то він залишається нестабільним. Найбільше зростання зафіксовано в Чернігівській (+31%) і Кіровоградській (+14%) областях. Істотне зниження попиту зафіксовано на Закарпатті (-11,3%), Сумщині (-11%) та Івано-Франківщині (-10%).

Відео дня

Ціни на вторинне житло

На вторинному ринку кількість оголошень про продаж квартир збільшилася в більшості регіонів. Найпомітніше зростання відбулося в Кіровоградській (+38%), Закарпатській (+22%), Миколаївській (+21%), Львівській (+18%) і Дніпропетровській (+18%) областях.

Водночас у Житомирській області кількість пропозицій різко скоротилася — мінус 18% порівняно із серпнем.

Попит на вторинне житло також варіюється залежно від регіону. Найбільший приріст зафіксовано в Хмельницькій (35%) і Харківській (24%) областях. Найвідчутніше падіння — у Рівненській, де інтерес до купівлі квартир зменшився на 19%.

У Києві середня ціна однокімнатної квартири у вересні становить 95 тисяч доларів. Найдорожчим залишається Печерський район, де аналогічне житло коштує близько 200 тисяч доларів.

Найбюджетніший варіант — Деснянський район, де середня вартість квартири становить $46,5 тис.

За даними дослідження, активність покупців у столиці поступово зростає, проте співвідношення кількості оголошень до відгуків залишається помірним — 1:2. Для порівняння: у Вінницькій області цей показник становить 1:18, у Чернівецькій — 1:17, а в Тернопільській — 1:16.

Раніше Фокус писав, що Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.