Тепло возвращается: в Украине обещают запустить отопление в течение 10 дней, — Укрэнерго

Из-за резкого похолодания украинцы массово пользуются обогревателями, и это значительно увеличивает нагрузку на энергосистему. Впрочем, уже в ближайшие дни ситуация должна стабилизироваться, поскольку в домах украинцев постепенно восстановится централизованное отопление.

О таких планах сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона. По его словам, отопление должно появиться по всей стране уже в течение десяти дней. Это не только обеспечит украинцев теплом, но и поможет стабилизировать энергосистему, поскольку значительное количество граждан сейчас использует электрообогреватели как основной источник тепла. Такой подход привел к росту потребления электроэнергии более чем на 20% по сравнению с началом месяца. В целом запуск централизованного теплоснабжения уменьшит нагрузку на сеть и поможет энергетикам сбалансировать систему.

В то же время он отметил, что сейчас отключение электроэнергии по команде диспетчера не применяются ни в одной области. Самой сложной остается ситуация в Черниговской области, где после российской атаки дронами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поставок, и, по прогнозу Зайченко, в ближайшее время все потребители региона снова будут иметь свет.

Руководитель "Укрэнерго" также сообщил, что в вечерние часы возможно временное ограничение потребления для промышленных предприятий. Это не аварийные, а плановые мероприятия, направленные на поддержание стабильности энергосети.

Ежедневный импорт электроэнергии из Европы продолжается в пределах согласованного объема — до 2100 мегаватт в час. Часть украинских компаний уже пользуется механизмом прямого импорта, что позволяет им самостоятельно покрывать собственные потребности и избегать отключений даже в случае централизованных ограничений.

Также в эфире телемарафона Зайченко отметил, что бытовые потребители остаются главными пользователями электроэнергии в Украине. Он призвал граждан рационально пользоваться приборами, не перегружать сеть в вечернее время и постепенно переходить на энергосберегающее освещение.

Отдельно глава компании отметил сложные условия, в которых работают энергетики прифронтовых и приграничных регионов. Они осуществляют ремонт и восстановление сетей под постоянной угрозой обстрелов и повторных атак дронов. Несмотря на опасность, специалисты продолжают оперативно восстанавливать поставки электроэнергии даже в зонах повышенного риска.

Напомним, что в Минэнерго опровергли распространенную в СМИ информацию о сокращении сроков отопительного сезона в Украине. В правительстве объяснили, что тепло в дома будут подавать традиционно с учетом среднесуточной температуры воздуха в регионе.

