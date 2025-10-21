Тепло повертається: в Україні обіцяють запустити опалення протягом 10 днів, — Укренерго

Через різке похолодання українці масово користуються обігрівачами, і це значно збільшує навантаження на енергосистему. Втім, уже найближчими днями ситуація має стабілізуватися, оскільки в оселях українців поступово відновиться централізоване опалення.

Про такі плани повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону. За його словами, опалення має з’явитися по всій країні вже упродовж десяти днів. Це не лише забезпечить українців теплом, а й допоможе стабілізувати енергосистему, оскільки значна кількість громадян нині використовує електрообігрівачі як основне джерело тепла. Такий підхід призвів до зростання споживання електроенергії більш ніж на 20% порівняно з початком місяця. В цілому запуск централізованого теплопостачання зменшить навантаження на мережу та допоможе енергетикам збалансувати систему.

Водночас він зазначив, що наразі відключення електроенергії за командою диспетчера не застосовуються в жодній області. Найскладнішою залишається ситуація у Чернігівській області, де після російської атаки дронами було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням постачання, і, за прогнозом Зайченка, найближчим часом усі споживачі регіону знову матимуть світло.

Керівник "Укренерго" також повідомив, що у вечірні години можливе тимчасове обмеження споживання для промислових підприємств. Це не аварійні, а планові заходи, спрямовані на підтримання стабільності енергомережі.

Щоденний імпорт електроенергії з Європи триває у межах узгодженого обсягу — до 2100 мегаватів на годину. Частина українських компаній уже користується механізмом прямого імпорту, що дозволяє їм самостійно покривати власні потреби та уникати відключень навіть у разі централізованих обмежень.

Також в ефірі телемарафону Зайченко наголосив, що побутові споживачі залишаються головними користувачами електроенергії в Україні. Він закликав громадян раціонально користуватися приладами, не перевантажувати мережу у вечірній час і поступово переходити на енергоощадне освітлення.

Окремо очільник компанії відзначив складні умови, у яких працюють енергетики прифронтових та прикордонних регіонів. Вони здійснюють ремонт та відновлення мереж під постійною загрозою обстрілів і повторних атак дронів. Попри небезпеку, фахівці продовжують оперативно відновлювати постачання електроенергії навіть у зонах підвищеного ризику.

Нагадаємо, що в Міненерго спростували поширену в ЗМІ інформацію про скорочення термінів опалювального сезону в Україні. В уряді пояснили, що тепло до будинків подаватимуть традиційно з урахуванням середньодобової температури повітря в регіоні.

