"Найгірше, що може бути": є загроза відключень газу, до яких не готовий ніхто, — Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розкрив найгірший сценарій цієї зими, який вважає ймовірним. Він попередив, що газ можуть відключати цілими мікрорайонами.

"Зима буде важка. Я мушу це сказати: найгірше, що може бути, — це відключення газу окрім світла", — заявив міський голова в ефірі радіо "Західний полюс" 9 жовтня.

З його слів, якщо до відключень світла місто готове, то до відключень газу, напевно, "ніхто не готовий".

"Такий сценарій ймовірний, що можуть відключати газ цілими мікрорайонами. Тому ситуація буде складна", — визнав Марцінків.

Він запевнив, що міська влада має певний заготовлений сценарій, і в міру надходження загроз будуть його застосовувати. Нині на базі усіх навчальних закладів готують пункти обігріву. Там буде інтернет, можливість поспати й зігрітися, гарячий чай тощо.

Мер пояснив, що певна частина населення зможе пересидіти певний період в селах або у родичів, але багато людей не матимуть такого варіанту. Він наголосив, що на 100% до таких речей підготуватись неможливо, але важлива згуртованість.

"Проблеми з газопостачанням у державі сьогодні — дуже і дуже великі. Тому що ворог б’є по газовій і електричній інфраструктурі", — пояснив Марцінків.

Він висловив сподівання, що якщо потреба у масштабних відключеннях газу і виникне, завдяки роботі газовиків вдаватиметься швидко ці проблеми розв’язувати. Також у громаді запасаються паливом, щоб бути готовими до таких сценаріїв.

"Я думаю, що найближчим часом ворог знов спробує завдавати удари по всій Україні. Тому будьмо готові до всього", — додав міський голова.

Про опалювальний сезон

Марцінків повідомив, що 9 жовтня підписав розпорядження про увімкнення опалення у лікувальних закладах, дитячих садочках і школах, де є твердопаливні котли або електричне опалення, де є можливість увімкнути окремі котельні.

"З наступного тижня — це вже буде залежати від уряду і газовиків — будемо включати загальні котельні", — зауважив він.

Мер пояснив, що у більшості шкіл і дитсадків немає окремих котелень, тому тепло туди подають одночасно з усім районом. Температура в Україні падає, але через тиждень прогнозують потепління. Попри прогнози приблизно наступного тижня почнуть вмикати опалення по мікрорайонах.

"Це не буде одномоментно. Традиційно запуск буде не менше 3-4 тижнів відбуватися — від моменту включення котелень до моменту, щоб в кожній квартирі було тепло. Але розпочинаємо опалювальний сезон", — уточнив Марцінків.

Нагадаємо, міністерка енергетики Світлана Гринчук запевнила, що Україна за 3,5 роки війни навчилась швидко реагувати на виклики й має чіткі відпрацьовані плани для будь-якого сценарію цієї зими. Відновлювальні бригади працюють цілодобово, щоб зберегти стабільність енергосистеми.

У Bloomberg з посиланням на джерела 9 жовтня повідомили, що за останні дні ЗС РФ знищили понад половину українського внутрішнього видобутку природного газу. Через це для проходження опалювального сезону Україна має витратити на імпорт газу 1,9 млрд євро.