"Худшее, что может быть": есть угроза отключений газа, к которым не готов никто, — Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскрыл худший сценарий этой зимы, который считает вероятным. Он предупредил, что газ могут отключать целыми микрорайонами.

"Зима будет тяжелая. Я должен это сказать: худшее, что может быть, — это отключение газа кроме света", — заявил городской голова в эфире радио "Западный полюс" 9 октября.

По его словам, если к отключениям света город готов, то к отключениям газа, наверное, "никто не готов".

"Такой сценарий вероятен, что могут отключать газ целыми микрорайонами. Поэтому ситуация будет сложная", — признал Марцинкив.

Он заверил, что городские власти имеют определенный заготовленный сценарий, и по мере поступления угроз будут его применять. Сейчас на базе всех учебных заведений готовят пункты обогрева. Там будет интернет, возможность поспать и согреться, горячий чай и тому подобное.

Мэр пояснил, что определенная часть населения сможет пересидеть определенный период в селах или у родственников, но многие люди не будут иметь такого варианта. Он отметил, что на 100% к таким вещам подготовиться невозможно, но важна сплоченность.

"Проблемы с газоснабжением в государстве сегодня — очень и очень большие. Потому что враг бьет по газовой и электрической инфраструктуре", — пояснил Марцинкив.

Он выразил надежду, что если потребность в масштабных отключениях газа и возникнет, благодаря работе газовиков удастся быстро эти проблемы решать. Также в громаде запасаются топливом, чтобы быть готовыми к таким сценариям.

"Я думаю, что в ближайшее время враг вновь попытается наносить удары по всей Украине. Поэтому будем готовы ко всему", — добавил городской голова.

Об отопительном сезоне

Марцинкив сообщил, что 9 октября подписал распоряжение о включении отопления в лечебных учреждениях, детских садах и школах, где есть твердотопливные котлы или электрическое отопление, где есть возможность включить отдельные котельные.

"Со следующей недели — это уже будет зависеть от правительства и газовиков — будем включать общие котельные", — отметил он.

Мэр объяснил, что у большинства школ и детсадов нет отдельных котельных, поэтому тепло туда подают одновременно со всем районом. Температура в Украине падает, но через неделю прогнозируют потепление. Несмотря на прогнозы примерно на следующей неделе начнут включать отопление по микрорайонам.

"Это не будет одномоментно. Традиционно запуск будет не менее 3-4 недель происходить — от момента включения котельных до момента, чтобы в каждой квартире было тепло. Но начинаем отопительный сезон", — уточнил Марцинкив.

Напомним, министр энергетики Светлана Гринчук заверила, что Украина за 3,5 года войны научилась быстро реагировать на вызовы и имеет четкие отработанные планы для любого сценария этой зимой. Восстановительные бригады работают круглосуточно, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.

В Bloomberg со ссылкой на источники 9 октября сообщили, что за последние дни ВС РФ уничтожили более половины украинской внутренней добычи природного газа. Из-за этого для прохождения отопительного сезона Украина должна потратить на импорт газа 1,9 млрд евро.