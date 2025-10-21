В сети распространяется информация о "новом требовании" в оформлении прав собственности. Например, об обязательной цифровизации бумажных документов на недвижимость. Юристы рассказали Фокусу, что делать, если вы — владелец жилья, оформленного до 2013 года.

Вопрос регистрации недвижимости вызвал волну беспокойства среди украинцев, особенно тех, чьи документы до сих пор хранятся только в бумажном виде. Должны ли владельцы квартир, домов и земельных участков, зарегистрированных до 2013 года, повторно оформлять свои права в 2025-м? Эксперты объяснили.

Система регистрации недвижимости в Украине: что известно об изменениях

До 2013 года функции регистрации прав на недвижимое имущество выполняло Бюро технической инвентаризации (БТИ). Право собственности подтверждалось штампом на обороте правоустанавливающего документа или регистрационным удостоверением, выданным БТИ.

В 2025 году в Украине продолжает действовать единый Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество Фото: УНІАН

С 1 января 2013 года в Украине начал действовать Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) — единая электронная база данных, которая содержит полную информацию о правах собственности, ипотеки, аренды и т.д. Именно этот реестр сегодня является основным источником подтверждения права собственности.

"Информацию в реестр вносят регистраторы, частные и государственные нотариусы. Если право собственности приобретено до 2013 года, его внесение в ГРВП является важным, ведь это дополнительная гарантия защиты от мошеннических действий и упрощение доступа к государственным услугам", — объясняет нотариус Наталья Манойло.

Юристы ответили. нужно ли перерегистрировать имущество в 2025 году Фото: Из открытых источников

Нужно ли повторно регистрировать недвижимость, которую оформили до 2013 года

"Как в 2013 году, так и сейчас, в 2025-м владельцу, право собственности на недвижимое имущество которого зарегистрировано до 2013 года, не нужно совершать никаких действий для признания государством его права собственности", — говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

Поэтому, нет, повторная регистрация недвижимости не является обязательной.

Как отмечает в комментарии Фокусу адвокат Виталий Шаптала, после создания ГРРП все архивные записи, сделанные БТИ, автоматически признаются действующими. Никто не "обнулял" старые документы, а все владельцы, которые получили свои права до 2013 года, остаются законными владельцами.

"Если вы имеете свидетельство БТИ, договор купли-продажи или наследственный документ, ваше право действует и в дополнительном подтверждении не нуждается", — официально подтверждают в Министерстве юстиции.

Итак, владельцам недвижимости, оформленной до 2013 года, не нужно ничего переоформлять. Достаточно иметь свои документы в наличии.

В Министерстве юстиции ответили, нужно ли повторно регистрировать недвижимость, которую оформили до 2013 года Фото: Pexels

Когда стоит внести свое право в современный реестр

Несмотря на то, что повторная регистрация не является обязательной, юристы советуют добровольно внести сведения в электронный реестр в нескольких случаях:

если ваши документы существуют только в бумажной форме;

если имущество расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории, где архивы БТИ недоступны;

если вы планируете сделку купли-продажи, дарения или наследования — нотариусы работают только с данными из ГРВП.

"Другими словами, если вы купили квартиру в 2008 году, получили все документы, то вы и сегодня остаетесь законным владельцем. Никаких повторных действий не требуется. Хотя повторная регистрация не является обязательной, иногда стоит внести свое право в

современного электронного реестра. Такое действие можно считать 'имущественной гигиеной' — способом обезопасить свое имущество от мошенничества или потери документов", — отмечает Шаптала.

Для этого необходимо, подготовить документы, подтверждающие ваше право (свидетельство, договор, завещание или наследственный документ). Если оригиналы утрачены, государственный регистратор может найти подтверждение в старых архивах БТИ или предыдущих реестрах. А после, подать заявление в ближайший ЦНАП или нотариуса.

"По результатам рассмотрения вы получите выписку из реестра — после внесения данных вы получите электронное подтверждение своего права собственности, которое можно скачать или заказать у нотариуса", — рассказывает эксперт.

Шаптала отмечает, если имущество владельцев расположено на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий, они могут обратиться в любом регионе Украины, независимо от места расположения объекта.

"Также возможно подать заявление онлайн через "Дію", если у вас есть электронная подпись. В то же время электронная подача недоступна для Киева, Луганской и Донецкой областей", — добавляет юрист.

Портал Дія возможен для регистрации недвижимости Фото: Facebook

Онлайн-регистрация прав на недвижимость через "Дію" — пошагово

По словам нотариуса Натальи Манойло, процедура электронной регистрации довольно проста.

Выберите услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество".

Создайте заявление и загрузите документы, подтверждающие право собственности (в частности приобретенные до 2013 года).

Подпишите заявление электронной подписью (ЭЦП).

Рассмотрение заявления длится до 5 рабочих дней, но в сложных случаях может быть продлено до 35 дней.

Как проверить, зарегистрировано ли ваше право собственности

Если право на недвижимость приобретено до 2013 года, следует обратиться в БТИ или к нотариусу, который может сделать запрос в архивы БТИ. А если после 2013 года, воспользуйтесь следующими сервисами:

государственным онлайн-сервисом Минюста;

порталом "Дія",

обратитесь в ЦПАУ или к нотариусу.

Регистрацию прав на жилье можно осуществить как у нотариуса, так и онлайн

Сколько стоит регистрация

Размер административного сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество зависит от сроков рассмотрения заявления. Минимальный размер админсбора за пять рабочих дней составляет 300 грн, а за 2 часа — 13 420 грн.

Заметим, что регистрацию можно осуществить онлайн — через портал "Дія". В таком случае электронная выписка из реестра поступит в цифровой форме, без бумажного дубликата.

Поэтому, как выяснил Фокус, повторно регистрировать недвижимость в Украине, оформленную до 2013 года, не нужно. Права владельцев действительны при условии наличия соответствующих документов. А внесение данных в электронную базу данных ГРВП является добровольным, однако полезным для защиты от мошенничества.

В 2025 году система будет работать в том же формате, с акцентом на цифровизацию и онлайн-услуги.

"Нет оснований для паники, но есть смысл позаботиться о безопасности своего имущества — проверить наличие записи в реестре и при необходимости внести данные", — резюмирует адвокат Виталий Шаптала.