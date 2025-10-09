Цены на частные дома в Украине растут: где самая дешевая и дорогая недвижимость (инфографика)

Цены на частные дома по всей Украине продолжают расти, хотя темпы роста значительно отличаются в зависимости от региона.

Наибольшее подорожание ощутили жители Винницкой, Волынской и Львовской областей. Об этом говорится в материале издания finance.ua, основанном на данных портала OLX.

За последний год цены в Винницкой области выросли на 27%, а за четыре года – на рекордные 354%. Если в 2021 году средняя стоимость дома здесь составляла около 580 тыс. грн, то в 2024 году она превысила 2,1 млн. грн., а уже в 2025 году достигла почти 2,6 млн. грн.

Цены на частные дома в Украине растут

В Волынской области дома подорожали на 43% в год и на 275% в четыре года. Средняя цена с 618 тыс. грн в 2021 году выросла до 1,6 млн грн в 2024-м и до 2,3 млн грн в 2025-м. Во Львовской области прирост составил 14% в год и 267% в четыре года: дом во Львове в 2021 году стоил около 976 тыс. грн, а сейчас цена достигает 3,6 млн грн.

В Киеве и в Одесской области подорожание происходило более умеренно, однако за последние четыре года цены фактически удвоились. К примеру, в Киеве дома с 4,6 млн грн в 2021 году выросли до 9,6 млн грн в 2025-м, что означает 18% роста за последний год. В Одесской области средняя цена дома поднялась с 1,5 млн грн до 3,1 млн грн за четыре года.

Медленное подорожание наблюдается в восточных и прифронтовых областях. Так, в Запорожской области средняя цена дома за четыре года выросла на 127%, но всего на 4% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. В Полтавской области рост за год составил 13%, а за четыре года – 113%.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.