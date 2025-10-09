Ціни на приватні будинки в Україні зростають: де найдешевша і найдорожча нерухомість (інфографіка)

Ціни на приватні будинки по всій Україні продовжують зростати, хоча темпи зростання значно відрізняються залежно від регіону.

Найбільше подорожчання відчули жителі Вінницької, Волинської та Львівської областей. Про це йдеться в матеріалі видання finance.ua, заснованому на даних порталу OLX.

За останній рік ціни у Вінницькій області зросли на 27%, а за чотири роки — на рекордні 354%. Якщо 2021 року середня вартість будинку тут становила близько 580 тис. грн, то 2024 року вона перевищила 2,1 млн. грн., а вже 2025 року сягнула майже 2,6 млн. грн.

Ціни на приватні будинки в Україні зростають

У Волинській області будинки подорожчали на 43% за рік і на 275% за чотири роки. Середня ціна з 618 тис. грн 2021 року зросла до 1,6 млн грн 2024-го і до 2,3 млн грн 2025-го. У Львівській області приріст становив 14% на рік і 267% за чотири роки: будинок у Львові 2021 року коштував приблизно 976 тис. грн, а зараз ціна сягає 3,6 млн грн.

У Києві та на Одещині здорожчання відбувалося більш помірковано, проте за останні чотири роки ціни фактично подвоїлися. Приміром, у Києві будинки з 4,6 млн грн у 2021 році зросли до 9,6 млн грн у 2025-му, що означає 18% зростання за останній рік. В Одеській області середня ціна будинку піднялася з 1,5 млн грн до 3,1 млн грн за чотири роки.

Повільне подорожчання спостерігається у східних і прифронтових областях. Так, у Запорізькій області середня ціна будинку за чотири роки зросла на 127%, але лише на 4% у 2025 році порівняно з попереднім роком. У Полтавській області зростання за рік становило 13%, а за чотири роки — 113%.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.