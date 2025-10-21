Мережею шириться інформація щодо “нової вимоги” в оформленні нових прав власності. Наприклад, про обов’язкову цифровізацію паперових документів на нерухомість. Юристи розповіли Фокусу, що робити, якщо ви - власник житла, оформленого до 2013 року.

Питання реєстрації нерухомості викликало хвилю занепокоєння серед українців, особливо тих, чиї документи досі зберігаються лише у паперовому вигляді. Тож, чи мають власники квартир, будинків та земельних ділянок, зареєстрованих до 2013 року, повторно оформлювати свої права 2025-го? Експерти пояснили.

Система реєстрації нерухомості в Україні: що відомо про зміни

До 2013 року функції реєстрації прав на нерухоме майно виконувало Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Право власності підтверджувалося штампом на звороті правовстановлювального документа або реєстраційним посвідченням, виданим БТІ.

У 2025 році в Україні продовжує діяти єдиний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Фото: УНІАН

Від 1 січня 2013 року в Україні почав діяти Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) - єдина електронна база даних, яка містить повну інформацію про права власності, іпотеки, оренду тощо. Саме цей реєстр сьогодні є основним джерелом підтвердження права власності.

“Інформацію до реєстру вносять реєстратори, приватні та державні нотаріуси. Якщо право власності набуте до 2013 року його внесення до ДРРП є важливим, адже це додаткова гарантія захисту від шахрайських дій та спрощення доступу до державних послуг,” - пояснює нотаріус Наталія Манойло.

Юристи відповіли. чи потрібно перереєстровувати майно у 2025 році Фото: З відкритих джерел

Чи потрібно повторно реєструвати нерухомість, що оформили до 2013 року

"Як 2013 року, так і наразі, 2025-го власнику, право власності на нерухоме майно якого зареєстровано до 2013 року, не потрібно вчиняти жодних дій для визнання державою його права власності", - йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України.

Тож, ні, повторна реєстрація нерухомості не є обов’язковою.

Як наголошує у коментарі Фокусу адвокат Віталій Шаптала, після створення ДРРП всі архівні записи, зроблені БТІ, автоматично визнаються чинними. Ніхто не "обнуляв" старі документи, а всі власники, які отримали свої права до 2013 року, залишаються законними власниками.

“Якщо ви маєте свідоцтво БТІ, договір купівлі-продажу чи спадковий документ, ваше право чинне і додаткового підтвердження не потребує”, - офіційно підтверджують у Міністерстві юстиції.

Отже, власникам нерухомості, оформленої до 2013 року, не потрібно нічого переоформлювати. Достатньо мати свої документи у наявності.

У Міністерстві юстиції відповіли, чи потрібно повторно реєструвати нерухомість, що оформили до 2013 року Фото: Pexels

Коли варто внести своє право до сучасного реєстру

Попри те, що повторна реєстрація не є обов’язковою, юристи радять добровільно внести відомості до електронного реєстру у кількох випадках:

якщо ваші документи існують лише в паперовій формі;

якщо майно розташоване в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території, де архіви БТІ недоступні;

якщо ви плануєте угоду купівлі-продажу, дарування або спадкування — нотаріуси працюють тільки з даними з ДРРП.

“Іншими словами, якщо ви купили квартиру 2008 року, отримали всі документи, то ви і сьогодні залишаєтеся законним власником. Жодних повторних дій не потрібно. Хоча повторна реєстрація не є обов’язковою, іноді варто внести своє право до

сучасного електронного реєстру. Таку дію можна вважати ‘майновою гігієною’ - способом убезпечити своє майно від шахрайства або втрати документів”, - зазначає Шаптала.

Для цього необхідно, підготувати документи, що підтверджують ваше право (свідоцтво, договір, заповіт або спадковий документ). Якщо оригінали втрачені, державний реєстратор може знайти підтвердження у старих архівах БТІ чи попередніх реєстрах. А після, подати заяву до найближчого ЦНАП або нотаріуса.

“За результатами розгляду ви отримаєте витяг із реєстру - після внесення даних ви отримаєте електронне підтвердження свого права власності, яке можна завантажити або замовити у нотаріуса”, - розповідає експерт.

Шаптала наголошує, якщо майно власників розташоване на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, вони можуть звернутися в будь-якому регіоні України, незалежно від місця розташування об’єкта.

“Також можливо подати заяву онлайн через “Дію”, якщо у вас є електронний підпис. Водночас електронне подання недоступне для Києва, Луганської та Донецької областей”, - додає юрист.

Портал Дія можливий для реєстрації нерухомості Фото: Facebook

Онлайн-реєстрація прав на нерухомість через “Дію” - покроково

За словами нотаріуса Наталії Манойло, процедура електронної реєстрації доволі проста.

Оберіть послугу “Державна реєстрація прав на нерухоме майно”.

Створіть заяву та завантажте документи, що підтверджують право власності (зокрема набуті до 2013 року).

Підпишіть заяву електронним підписом (ЕЦП).

Розгляд заяви триває до 5 робочих днів, але у складних випадках може бути подовжений до 35 днів.

Як перевірити, чи зареєстроване ваше право власності

Якщо право на нерухомість набуте до 2013 року, слід звернутися до БТІ або до нотаріуса, який може зробити запит до архівів БТІ. А якщо після 2013 року, скористайтеся наступними сервісами:

державним онлайн-сервісом Мін’юсту;

порталом “Дія”,

зверніться до ЦНАП чи нотаріуса.

Реєстрацію прав на житло можна здійснити як у нотаріуса, так і онлайн

Скільки коштує реєстрація

Розмір адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно залежить від термінів розгляду заяви. Мінімальний розмір адмінзбору за п’ять робочих днів становить 300 грн, а за 2 години - 13 420 грн.

Зауважимо, що реєстрацію можна здійснити онлайн - через портал “Дія”. У такому разі електронний витяг з реєстру надійде в цифровій формі, без паперового дубліката.

Тож, як з'ясував Фокус, повторно реєструвати нерухомість в Україні, оформлену до 2013 року, не потрібно. Права власників чинні за умови наявності відповідних документів. А внесення даних до електронної бази даних ДРРП є добровільним, проте корисним для захисту від шахрайства.

2025 року система працюватиме в тому ж форматі, з акцентом на цифровізацію та онлайн-послуги.

“Немає підстав для паніки, але є сенс подбати про безпеку свого майна - перевірити наявність запису в реєстрі й за потреби внести дані”, - резюмує адвокат Віталій Шаптала.