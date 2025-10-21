Украина сталкивается с острой нехваткой рабочих рук: что происходит на рынке труда

Украинский рынок труда переживает настоящий кадровый кризис. Война, массовый отъезд граждан за границу и демографические изменения приводят к тому, что даже базовые отрасли страны сталкиваются с нехваткой персонала.

Ю изнес все чаще сталкивается с острой нехваткой рабочих рук, особенно среди мужчин. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук в комментарии "Новини.LIVE".

По его словам, дефицит персонала наблюдается даже в базовых галузях — производстве, логистике и сфере обслуживания.

"В Украине нам не хватает рабочих рук, особенно мужских. Есть предложение открывать наш рынок для иммигрантов из Центральной Азии", — отметил Ващук.

Он напомнил, что до 2022 года трудовые мигранты из этого региона уже активно работали в Украине, в частности, в сфере доставки и сервиса.

По словам омбудсмена, Украина может стать привлекательной страной для работников из государств, где уровень жизни значительно ниже.

Відео дня

"Есть большая часть мира, для которых жизнь в Украине стала бы невероятным апгрейдом", — пояснил он.

Ващук сравнил нынешнюю ситуацию с опытом Польши, которая еще недавно была донором рабочей силы, а сегодня принимает сотни тысяч иностранных работников.

Он подчеркнул, что каждая утрата — будь то выезд за границу, гибель или отказ украинца от определенной профессии — фактически освобождает рабочее место, которое может занять мигрант.

"С каждым украинцем, который выезжает или погибает, освобождается рабочее место для человека из-за рубежа", — резюмировал бизнес-омбудсмен.

Напомним, что Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались довольно традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.

Также искусственный интеллект продолжает активно менять рынок труда, автоматизируя процессы и сокращая число вакансий для начинающих специалистов.