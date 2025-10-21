Україна стикається з гострою нестачею робочих рук: що відбувається на ринку праці

Український ринок праці переживає справжню кадрову кризу. Війна, масовий від'їзд громадян за кордон і демографічні зміни призводять до того, що навіть базові галузі країни стикаються з нестачею персоналу.

Україна все частіше стикається з гострою нестачею робочих рук, особливо серед чоловіків. Про це розповів бізнес-омбудсмен України Роман Ващук у коментарі "Новини.LIVE".

За його словами, дефіцит персоналу спостерігається навіть у базових галузях — виробництві, логістиці та сфері обслуговування.

"В Україні нам не вистачає робочих рук, особливо чоловічих. Є пропозиція відкривати наш ринок для іммігрантів із Центральної Азії", — зазначив Ващук.

Він нагадав, що до 2022 року трудові мігранти з цього регіону вже активно працювали в Україні, зокрема, у сфері доставки та сервісу.

За словами омбудсмена, Україна може стати привабливою країною для працівників із держав, де рівень життя значно нижчий.

"Є велика частина світу, для яких життя в Україні стало б неймовірним апгрейдом", — пояснив він.

Ващук порівняв нинішню ситуацію з досвідом Польщі, яка ще недавно була донором робочої сили, а сьогодні приймає сотні тисяч іноземних працівників.

Він наголосив, що кожна втрата — чи то виїзд за кордон, чи то загибель, чи то відмова українця від певної професії — фактично звільняє робоче місце, яке може зайняти мігрант.

"З кожним українцем, який виїжджає або гине, звільняється робоче місце для людини з-за кордону", — резюмував бізнес-омбудсмен.

