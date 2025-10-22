Россию стремительно накрывает топливный кризис: где ввели ограничения на бензин

В России продолжается топливный кризис. На автозаправках сразу трех регионов — Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края — водителям перестали продавать бензин в свободном доступе.

Теперь на АЗС можно приобрести не более 20 литров топлива "в одни руки". Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Ограничения ввела сеть "Байкальская региональная компания" (БРК). Ограничения действуют с 21 октября и будут сохраняться до стабилизации поставок. Причиной называют перебои с отгрузкой бензина со стороны крупнейших производителей — "Роснефти" и "Газпрома".

Продажа по лимиту введена в Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ и нескольких районах Бурятии. В Чите и Забайкальском крае аналогичные меры предприняли на заправках сети "Корс". Кроме того, перебои с топливом зафиксированы и на АЗС "Газпромнефти" в Красноярске, где выстраиваются очереди за бензином АИ-92.

Жители Забайкалья сообщают, что в некоторых городах бензин закончился полностью. В Краснокаменске, например, работает только одна заправка, на остальных — нет ни АИ-92, ни АИ-95, ни дизеля. Администрация города объясняет ситуацию перебоями поставок и переходом на продажу по талонам.

На фоне дефицита продолжается рост цен. По данным издания "Эксперт", стоимость бензина АИ-92 выросла на 0,08%, обновив исторический максимум четвертый день подряд. Подорожали также зимний дизель (+0,2%) и авиакеросин (+2,9%). В то же время бензин АИ-95 и летние виды дизеля немного подешевели.

