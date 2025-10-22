Росію стрімко накриває паливна криза: де ввели обмеження на бензин

У Росії триває паливна криза. На автозаправках одразу трьох регіонів — Іркутської області, Бурятії та Забайкальського краю — водіям перестали продавати бензин у вільному доступі.

Тепер на АЗС можна придбати не більше 20 літрів палива "в одні руки". Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Обмеження ввела мережа "Байкальська регіональна компанія" (БРК). Обмеження діють з 21 жовтня і зберігатимуться до стабілізації поставок. Причиною називають перебої з відвантаженням бензину з боку найбільших виробників — "Роснефти" і "Газпрому".

Продаж за лімітом запроваджено в Іркутську, Ангарську, Улан-Уде і кількох районах Бурятії. У Читі та Забайкальському краї аналогічні заходи вжили на заправках мережі "Корс". Крім того, перебої з паливом зафіксовано і на АЗС "Газпромнефти" в Красноярську, де шикуються черги за бензином АІ-92.

Жителі Забайкалля повідомляють, що в деяких містах бензин закінчився повністю. У Краснокаменську, наприклад, працює тільки одна заправка, на решті — немає ні АІ-92, ні АІ-95, ні дизеля. Адміністрація міста пояснює ситуацію перебоями поставок і переходом на продаж за талонами.

На тлі дефіциту триває зростання цін. За даними видання "Експерт", вартість бензину АІ-92 зросла на 0,08%, оновивши історичний максимум четвертий день поспіль. Подорожчали також зимовий дизель (+0,2%) і авіагас (+2,9%). Водночас бензин АІ-95 і літні види дизеля трохи подешевшали.

Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня в кількох районах Бєлгородської області прогриміли вибухи. Зокрема, один із дронів влучив у автозаправну станцію в селищі Рокитне.

Також Фокус писав, що 11 жовтня губернатор Бєлгородської області повідомив про віялові відключення електроенергії в Бєлгороді, не назвавши причину відключень.