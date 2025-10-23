В Украине начал стремительно дорожать лук: сколько сейчас нужно заплатить за килограмм

С начала недели в Украине отмечается рост цен на лук. Эксперты связывают рост цен прежде всего с плохими погодными условиями, которые заставили многие хозяйства временно остановить сбор урожая.

Оптовая стоимость овоща увеличилась в среднем на 12% по сравнению с прошлой пятницей и сейчас колеблется в пределах 7–13 гривен за килограмм. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной подорожания эксперты называют неблагоприятные погодные условия, из-за которых многие хозяйства были вынуждены приостановить уборку урожая. Это привело к сокращению предложения на рынке.

Кроме того, фермеры стараются сохранить лук хорошего качества для дальнейшего хранения, реализуя продукцию пока лишь небольшими партиями. Между тем часть урожая, которую не успели собрать, остается на полях — такой лук постепенно теряет качество и начинает прорастать.

Несмотря на текущее подорожание, цены на лук по-прежнему примерно на 21% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.