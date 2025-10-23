В Україні почала стрімко дорожчати цибуля: скільки зараз потрібно заплатити за кілограм

З початку тижня в Україні відзначається зростання цін на цибулю. Експерти пов'язують зростання цін насамперед із поганими погодними умовами, які змусили багато господарств тимчасово зупинити збирання врожаю.

Оптова вартість овоча збільшилася в середньому на 12% порівняно з минулою п'ятницею і зараз коливається в межах 7-13 гривень за кілограм. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною подорожчання експерти називають несприятливі погодні умови, через які багато господарств були змушені призупинити збирання врожаю. Це призвело до скорочення пропозиції на ринку.

Крім того, фермери намагаються зберегти цибулю хорошої якості для подальшого зберігання, реалізуючи продукцію поки що лише невеликими партіями. Тим часом частина врожаю, яку не встигли зібрати, залишається на полях — така цибуля поступово втрачає якість і починає проростати.

Незважаючи на поточне подорожчання, ціни на цибулю, як і раніше, приблизно на 21% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.