Цены на продукты в Украине резко вырастут: в чем причина и к чему готовиться

В Украине стремительно растет себестоимость производства и хранения продуктов питания из-за массовых отключений света.

Это уже в ближайшее время приведет к подорожанию овощей, мяса и молочной продукции на 20–30%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире программы "Ми-Україна".

По его словам, постоянные перебои с электроснабжением стали серьезным испытанием для аграриев и предприятий переработки. Чтоб сохранить создание, им приходится переходить на другие источники энергии — в первую очередь, на генераторы. Однако работа на дизеле или газе обходится значительно дороже, а значит затраты производителей неминуемо отразятся на ценах для потребителей.

Он отметил, что после сбора урожая кукурузы, пшеницы и других зерновых культур фермеры должны обеспечить сушку и хранение зерна, что невозможно без стабильного электроснабжения. В случае отключений приходится использовать дизельные или газовые генераторы, потребляющие много топлива и значительно увеличивающие расход.

Похожая ситуация наблюдается и в овощном секторе. Сейчас аграрии закладывают на хранение картофель, морковь, свеклу, капусту и лук. Большие овощехранилища потребляют сотни киловатт электроэнергии в сутки, поэтому работа от генераторов для них чрезвычайно дорога.

"Мощные предприятия используют генераторы не менее 100 кВт, и если они работают по 10-12 часов в сутки, себестоимость продукции растет на 20-30%", — добавил эксперт.

Не менее критическая ситуация наблюдается в животноводстве и молочной отрасли. Электроэнергия здесь необходима на каждом этапе – от доения и охлаждения молока до его переработки и упаковки. При перебоях компании либо обязаны работать на генераторах, либо приостанавливать процесс, рискуя утратить часть продукции.

"Молочные фермы полностью зависят от электричества. При отключениях света им приходится искать альтернативные источники энергии, что увеличивает расходы. В итоге все эти затраты лягут на плечи потребителей", — подчеркнул Марчук.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.