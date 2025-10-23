Ціни на продукти в Україні різко зростуть: у чому причина і до чого готуватися

В Україні стрімко зростає собівартість виробництва і зберігання продуктів харчування через масові відключення світла.

Це вже найближчим часом призведе до подорожчання овочів, м'яса та молочної продукції на 20-30%. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі програми "Ми-Україна".

За його словами, постійні перебої з електропостачанням стали серйозним випробуванням для аграріїв і підприємств переробки. Щоб зберегти створення, їм доводиться переходити на інші джерела енергії — насамперед, на генератори. Однак робота на дизелі або газі обходиться значно дорожче, а отже витрати виробників неминуче позначаться на цінах для споживачів.

Він зазначив, що після збору врожаю кукурудзи, пшениці та інших зернових культур фермери мають забезпечити сушіння та зберігання зерна, що неможливо без стабільного електропостачання. У разі відключень доводиться використовувати дизельні або газові генератори, які споживають багато палива і значно збільшують витрати.

Схожа ситуація спостерігається і в овочевому секторі. Нині аграрії закладають на зберігання картоплю, моркву, буряки, капусту та цибулю. Великі овочесховища споживають сотні кіловатів електроенергії на добу, тож робота від генераторів для них надзвичайно дорога.

"Потужні підприємства використовують генератори не менше 100 кВт, і якщо вони працюють по 10-12 годин на добу, собівартість продукції зростає на 20-30%", — додав експерт.

Не менш критична ситуація спостерігається у тваринництві та молочній галузі. Електроенергія тут необхідна на кожному етапі — від доїння та охолодження молока до його переробки та пакування. У разі перебоїв компанії або зобов'язані працювати на генераторах, або припиняти процес, ризикуючи втратити частину продукції.

"Молочні ферми повністю залежать від електрики. При відключеннях світла їм доводиться шукати альтернативні джерела енергії, що збільшує витрати. У підсумку всі ці витрати ляжуть на плечі споживачів", — підкреслив Марчук.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.