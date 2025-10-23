НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины: названы причины

Национальный банк Украины пересмотрел в сторону понижения прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) на 2025 год — теперь ожидается увеличение лишь на 1,9% вместо ранее прогнозируемых 2,1%.

Несмотря на общий рост экономики в третьем квартале 2025 года, восстановление остается ограниченным. Экономическую активность поддержали жатва ранних культур, устойчивый потребительский спрос и улучшение ситуации в энергосекторе, которое наблюдалось до конца сентября. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

Кроме того, глава Нацбанка отметил, что бюджетные стимулы в конце года должны подстегнуть дальнейшее восстановление экономики.

Однако основными сдерживающими факторами остаются энергодефицит и нехватка рабочей силы. По словам Пышного, разрушения инфраструктуры и газодобывающих мощностей значительно усложнили работу бизнеса, а дефицит кадров продолжает ограничивать потенциал роста.

Відео дня

"Энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы существенно ограничивают деловую активность", — подчеркнул глава НБУ.

Учитывая эти обстоятельства, Национальный банк понизил прогноз роста экономики на 2025 год до 1,9%, а также скорректировал ожидания на последующие годы: на 2026 год — до 2% (ранее было 2,3%), а на 2027 год — до 2,8% (прогноз остался без изменений).

В то же время Пышный выразил осторожный оптимизм относительно среднесрочных перспектив. В 2026–2027 годах, по его словам, экономика Украины должна постепенно ускорить темпы роста благодаря увеличению урожайности, инвестициям в восстановление инфраструктуры и оборонный сектор, а также углублению евроинтеграции.

"Постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, стабилизация энергосектора и разворот негативной миграционной динамики будут способствовать восстановлению. Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на 2% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году", — добавил Пышный.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.