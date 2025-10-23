НБУ погіршив прогноз зростання економіки України: названо причини

Національний банк України переглянув у бік зниження прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2025 рік — тепер очікується збільшення лише на 1,9% замість раніше прогнозованих 2,1%.

Попри загальне зростання економіки в третьому кварталі 2025 року, відновлення залишається обмеженим. Економічну активність підтримали жнива ранніх культур, стійкий споживчий попит і поліпшення ситуації в енергосекторі, яке спостерігалося до кінця вересня. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Крім того, голова Нацбанку зазначив, що бюджетні стимули наприкінці року мають підстьобнути подальше відновлення економіки.

Однак основними стримуючими факторами залишаються енергодефіцит і брак робочої сили. За словами Пишного, руйнування інфраструктури та газовидобувних потужностей значно ускладнили роботу бізнесу, а дефіцит кадрів продовжує обмежувати потенціал зростання.

"Енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газовидобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежують ділову активність", — наголосив голова НБУ.

З огляду на ці обставини Національний банк знизив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 1,9%, а також скоригував очікування на наступні роки: на 2026 рік — до 2% (раніше було 2,3%), а на 2027 рік — до 2,8% (прогноз залишився без змін).

Водночас Пишний висловив обережний оптимізм щодо середньострокових перспектив. У 2026-2027 роках, за його словами, економіка України має поступово прискорити темпи зростання завдяки збільшенню врожайності, інвестиціям у відновлення інфраструктури та оборонний сектор, а також поглибленню євроінтеграції.

"Поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, стабілізація енергосектору та розворот негативної міграційної динаміки сприятимуть відновленню. Ми прогнозуємо зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році", — додав Пишний.

