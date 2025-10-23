24 октября в некоторых областях будут отключать свет: где и какие графики вводят

24 октября из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на украинскую энергетику в нескольких регионах вводят графики почасовых отключений. Ограничения в частности коснутся Днепропетровской и Киевской областей.

Графики почасовых отключений начнут действовать с 07:00 до 23:00 часов 24 октября. Вводится от 1,5 до 2,5 очередей по областям. Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрэнерго" вечером 23 октября.

Кроме графиков почасовых отключений, вводятся также графики ограничения мощности. Они будут действовать с 07:00 до 23:00 часов 24 октября для промышленных потребителей.

График отключения света в Днепропетровской области на 24 октября

В Telegram-канале ДТЭК вечером 23 октября обнародовали график отключения света, который будет действовать на Днепропетровщине. По информации ведомства, света в области не будет в указанные часы:

Очередь 1.1 — с 16:30 до 20:00;

Очередь 1.2 — с 07:00 до 09:30; с 16:30 до 20:00;

Очередь 2.1 — с 07:00 до 09:30;

Очередь 2.2 — с 07:00 до 09:30; с 16:30 до 20:00;

Очередь 3.1 — с 09:30 до 13:00;

Очередь 3.2 — с 09:30 до 13:00; с 20:00 до 23:00;

Очередь 4.1 — с 20:00 до 23:00;

Очередь 4.2 — с 09:30 до 13:00; с 20:00 до 23:00;

Очередь 5.1 — отключений не предусмотрено;

Очередь 5.2 — с 13:00 до 16:30;

Очередь 6.1 — с 13:00 до 16:30;

Очередь 6.2 — с 13:00 до 16:30.

ДТЭК | график отключения света в Днепропетровской области 24 октября

График отключения света в Киевской области на 24 октября

Также в ДТЭК обнародовали обновленные графики отключения света в Киевской области 24 октября. Согласно ему, электричества на Киевщине не будет в указанные часы:

Очередь 1.1 — с 09:00 до 11:00; с 17:00 до 21:00;

Очередь 1.2 — с 09:00 до 11:00; с 17:00 до 22:00;

Очередь 2.1 — с 07:00 до 10:30; с 17:00 до 21:00;

Очередь 2.2 — с 07:00 до 10:30; с 17:00 до 21:00;

Очередь 3.1 — с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;

Очередь 3.2 — с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;

Очередь 4.1 — с 10:00 до 14:00; с 20:30 до 23:00;

Очередь 4.2 — с 13:30 до 17:30; с 20:30 до 23:00;

Очередь 5.1 — с 13:30 до 17:30;

Очередь 5.2 — с 07:00 до 09:00; с 13:30 до 17:30;

Очередь 6.1 — с 07:00 до 10:30; с 15:00 до 17:30;

Очередь 6.2 — с 18:00 до 21:00.

ДТЭК | график отключения света в Киевской области 24 октября

В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что объемы применения ограничений могут меняться, а также советуют следить за обновлениями.

