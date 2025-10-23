24 жовтня у деяких областях відключатимуть світло: де та які графіки запроваджують

24 жовтня через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українську енергетику у кількох регіонах запроваджують графіки погодинних відключень. Обмеження зокрема торкнуться Дніпропетровської та Київської областей.

Графіки погодинних відключень почнуть діяти з 07:00 до 23:00 години 24 жовтня. Запроваджується від 1,5 до 2,5 черг по областях. Про це повідомили у Telegram-каналі "Укренерго" увечері 23 жовтня.

Окрім графіків погодинних відключень, запроваджуються також графіки обмеження потужності. Вони діятимуть з 07:00 до 23:00 години 24 жовтня для промислових споживачів.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 24 жовтня

У Telegram-каналі ДТЕК увечері 23 жовтня оприлюднили графік відключення світла, який діятиме на Дніпропетровщині. За інформацією відомства, світла в області не буде у вказані години:

Черга 1.1 — з 16:30 до 20:00;

Черга 1.2 — з 07:00 до 09:30; з 16:30 до 20:00;

Черга 2.1 — з 07:00 до 09:30;

Черга 2.2 — з 07:00 до 09:30; з 16:30 до 20:00;

Черга 3.1 — з 09:30 до 13:00;

Черга 3.2 — з 09:30 до 13:00; з 20:00 до 23:00;

Черга 4.1 — з 20:00 до 23:00;

Черга 4.2 — з 09:30 до 13:00; з 20:00 до 23:00;

Черга 5.1 — відключень не передбачено;

Черга 5.2 — з 13:00 до 16:30;

Черга 6.1 — з 13:00 до 16:30;

Черга 6.2 — з 13:00 до 16:30.

Графік відключення світла у Київській області на 24 жовтня

Також у ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключення світла у Київській області 24 жовтня. Відповідно до нього, електрики на Київщині не буде у вказані години:

Черга 1.1 — з 09:00 до 11:00; з 17:00 до 21:00;

Черга 1.2 — з 09:00 до 11:00; з 17:00 до 22:00;

Черга 2.1 — з 07:00 до 10:30; з 17:00 до 21:00;

Черга 2.2 — з 07:00 до 10:30; з 17:00 до 21:00;

Черга 3.1 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;

Черга 3.2 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;

Черга 4.1 — з 10:00 до 14:00; з 20:30 до 23:00;

Черга 4.2 — з 13:30 до 17:30; з 20:30 до 23:00;

Черга 5.1 — з 13:30 до 17:30;

Черга 5.2 — з 07:00 до 09:00; з 13:30 до 17:30;

Черга 6.1 — з 07:00 до 10:30; з 15:00 до 17:30;

Черга 6.2 — з 18:00 до 21:00.

Водночас в "Укренерго" зазначають, що обсяги застосування обмежень можуть змінюватися, а також радять стежити за оновленнями.

