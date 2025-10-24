В Украине дорожает популярный овощ: сколько придется заплатить за килограмм

Украинские тепличные хозяйства на этой неделе значительно повысили отпускные цены на огурцы.

Основной причиной роста стоимости стало сезонное сокращение предложения продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сейчас сезон реализации тепличных огурцов подходит к завершению, и производители активно расчищают теплицы. Из-за этого они предлагают овощи преимущественно мелким оптом. Дополнительным фактором подорожания стало отсутствие импорта и высокий спрос со стороны розничных сетей и оптовиков.

Несмотря на то, что качество последних партий заметно снизилось, это не мешает фермерам увеличивать цены. Только за первую половину недели стоимость огурцов выросла в среднем на 21%. На данный момент оптовая цена колеблется в пределах 90–110 грн за килограмм, в зависимости от качества и объема партии.

Аналитики отмечают, что тепличные огурцы сейчас стоят на 11% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.