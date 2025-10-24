В Україні дорожчає популярний овоч: скільки доведеться заплатити за кілограм

Українські тепличні господарства цього тижня значно підвищили відпускні ціни на огірки.

Основною причиною зростання вартості стало сезонне скорочення пропозиції продукції на внутрішньому ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі сезон реалізації тепличних огірків добігає завершення, і виробники активно розчищають теплиці. Через це вони пропонують овочі переважно дрібним оптом. Додатковим фактором здорожчання стала відсутність імпорту та високий попит з боку роздрібних мереж і оптовиків.

Незважаючи на те, що якість останніх партій помітно знизилася, це не заважає фермерам збільшувати ціни. Тільки за першу половину тижня вартість огірків зросла в середньому на 21%. Наразі оптова ціна коливається в межах 90-110 грн за кілограм, залежно від якості та обсягу партії.

Відео дня

Аналітики зазначають, що тепличні огірки зараз коштують на 11% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.