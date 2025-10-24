Помощь беженцам: какие европейские страны потратили больше всего денег на украинцев (инфографика)

Европейский Союз разработал план постепенного завершения временной защиты для украинских беженцев, предусматривающий два ключевых сценария: переход к легальному проживанию в странах ЕС или добровольное возвращение на родину.

Временная защита для украинцев будет действовать до 4 марта 2027 года. Об этом говорится в материале издания "Слово і діло".

Наибольшее количество беженцев приняла Германия — более 1,2 миллиона человек. За почти три с половиной года страна потратила на помощь украинцам 36,55 млрд евро. Второе место занимает Польша с более чем 1 миллионом беженцев и расходами в 29,3 млрд евро. Чехия, принимающая 397,3 тысячи украинцев, выделила на поддержку 8,05 млрд евро.

Какие европейские страны потратили больше всего денег на помощь украинским беженцам

Меньше всего беженцев из Украины проживает в Великобритании и Испании — 254,6 и 247,9 тысячи соответственно, расходы на помощь составили 3,83 и 8,63 млрд евро. Франция потратила 4,46 млрд евро на 73,6 тысячи беженцев, Румыния — 4,17 млрд на 192,9 тысячи, Италия — 3,64 млрд на 178,6 тысячи, Швейцария — 3,56 млрд на 70,9 тысячи человек.

Другие страны также выделяли значительные суммы: Бельгия — 3,39 млрд евро, Нидерланды — 3,26 млрд, Словакия — 3,07 млрд, Ирландия — 3,06 млрд, Норвегия — 3,03 млрд евро. Венгрия направила 2,92 млрд, Австрия — 2,66 млрд, Болгария — 2,6 млрд, Турция — 2,13 млрд евро.

В меньших масштабах помощь предоставляли Швеция (1,21 млрд евро), Финляндия (1,21 млрд), Дания (1,1 млрд), Латвия (1,1 млрд), Португалия (0,92 млрд), Литва (0,83 млрд), Эстония (0,74 млрд), Греция и Хорватия — более 0,5 млрд каждая, Кипр, Словения и Люксембург — свыше 0,2 млрд, Мальта и Исландия — по 0,1 млрд евро.

Напомним, СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Также Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.