Економіка

Допомога біженцям: які європейські країни витратили найбільше грошей на українців (інфографіка)

біженці
Біженці з України | Фото: Getty Images

Європейський Союз розробив план поступового завершення тимчасового захисту для українських біженців, який передбачає два ключові сценарії: перехід до легального проживання в країнах ЄС або добровільне повернення на батьківщину.

Тимчасовий захист для українців діятиме до 4 березня 2027 року. Про це йдеться в матеріалі видання "Слово і діло".

Найбільшу кількість біженців прийняла Німеччина — понад 1,2 мільйона осіб. За майже три з половиною роки країна витратила на допомогу українцям 36,55 млрд євро. Друге місце посідає Польща з понад 1 мільйоном біженців і витратами в 29,3 млрд євро. Чехія, яка приймає 397,3 тисячі українців, виділила на підтримку 8,05 млрд євро.

Які європейські країни витратили найбільше грошей на допомогу українським біженцям
Які європейські країни витратили найбільше грошей на допомогу українським біженцям

Найменше біженців з України проживає у Великій Британії та Іспанії — 254,6 і 247,9 тисячі відповідно, видатки на допомогу становили 3,83 і 8,63 млрд євро. Франція витратила 4,46 млрд євро на 73,6 тисячі біженців, Румунія — 4,17 млрд на 192,9 тисячі, Італія — 3,64 млрд на 178,6 тисячі, Швейцарія — 3,56 млрд на 70,9 тисячі осіб.

Інші країни також виділяли значні суми: Бельгія — 3,39 млрд євро, Нідерланди — 3,26 млрд, Словаччина — 3,07 млрд, Ірландія — 3,06 млрд, Норвегія — 3,03 млрд євро. Угорщина спрямувала 2,92 млрд, Австрія — 2,66 млрд, Болгарія — 2,6 млрд, Туреччина — 2,13 млрд євро.

У менших масштабах допомогу надавали Швеція (1,21 млрд євро), Фінляндія (1,21 млрд), Данія (1,1 млрд), Латвія (1,1 млрд), Португалія (0,92 млрд), Литва (0,83 млрд), Естонія (0,74 млрд), Греція та Хорватія — понад 0,5 млрд кожна, Кіпр, Словенія і Люксембург — понад 0,2 млрд, Мальта й Ісландія — по 0,1 млрд євро.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

Також Фокус з посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.