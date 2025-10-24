Допомога біженцям: які європейські країни витратили найбільше грошей на українців (інфографіка)

Європейський Союз розробив план поступового завершення тимчасового захисту для українських біженців, який передбачає два ключові сценарії: перехід до легального проживання в країнах ЄС або добровільне повернення на батьківщину.

Тимчасовий захист для українців діятиме до 4 березня 2027 року. Про це йдеться в матеріалі видання "Слово і діло".

Найбільшу кількість біженців прийняла Німеччина — понад 1,2 мільйона осіб. За майже три з половиною роки країна витратила на допомогу українцям 36,55 млрд євро. Друге місце посідає Польща з понад 1 мільйоном біженців і витратами в 29,3 млрд євро. Чехія, яка приймає 397,3 тисячі українців, виділила на підтримку 8,05 млрд євро.

Які європейські країни витратили найбільше грошей на допомогу українським біженцям

Найменше біженців з України проживає у Великій Британії та Іспанії — 254,6 і 247,9 тисячі відповідно, видатки на допомогу становили 3,83 і 8,63 млрд євро. Франція витратила 4,46 млрд євро на 73,6 тисячі біженців, Румунія — 4,17 млрд на 192,9 тисячі, Італія — 3,64 млрд на 178,6 тисячі, Швейцарія — 3,56 млрд на 70,9 тисячі осіб.

Інші країни також виділяли значні суми: Бельгія — 3,39 млрд євро, Нідерланди — 3,26 млрд, Словаччина — 3,07 млрд, Ірландія — 3,06 млрд, Норвегія — 3,03 млрд євро. Угорщина спрямувала 2,92 млрд, Австрія — 2,66 млрд, Болгарія — 2,6 млрд, Туреччина — 2,13 млрд євро.

У менших масштабах допомогу надавали Швеція (1,21 млрд євро), Фінляндія (1,21 млрд), Данія (1,1 млрд), Латвія (1,1 млрд), Португалія (0,92 млрд), Литва (0,83 млрд), Естонія (0,74 млрд), Греція та Хорватія — понад 0,5 млрд кожна, Кіпр, Словенія і Люксембург — понад 0,2 млрд, Мальта й Ісландія — по 0,1 млрд євро.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

Також Фокус з посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.