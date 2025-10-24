Отключение света в Украине: ДТЭК обнародовал графики на 25 октября (фото)

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о мерах ограничения потребления электроэнергии 25 октября в Украине. Причиной стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.

Согласно сообщению "Укрэнерго", в четверг, 25 октября, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений с 07:00 до 23:00 объемом от одной до двух очередей. Также будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей с 08:00 до 23:00. Компания отметила, что продолжительность и количество отключений могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы, призвав граждан следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго.

Единый официальный канал группы "ДТЭК" (@dtek_ua) обнародовал обновленные графики стабилизационных отключений для Киева, Киевской и Днепропетровской областей.

Відео дня

Киев

В столице 25 октября электроснабжение будет ограничено по очередям:

1.1 — с 15:00 до 19:00;

1.2 — свет будет весь день;

2.1 — с 14:30 до 19:00;

2.2 — с 14:30 до 19:00;

3.1 — с 18:00 до 23:00;

3.2 — с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00;

4.1 — с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00;

4.2 — с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00;

5.1 и 5.2 — свет будет весь день;

6.1 и 6.2 — с 11:00 до 15:30.

Киев Фото: Укрэнерго

Киев Фото: Укрэнерго

Киевская область

Для жителей Киевщины будут действовать такие временные промежутки стабилизационных отключений:

1.1, 1.2 — с 14:00 до 18:00;

2.1 — свет будет весь день;

2.2 — с 15:00 до 18:00;

3.1 — с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00;

3.2 — с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

4.1 — с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

4.2 — с 17:30 до 21:30;

5.1, 5.2 — с 21:00 до 23:00;

6.1, 6.2 — с 10:30 до 14:30, а для очереди 6.2 также с 21:00 до 23:00.

Киевская область Фото: Укрэнерго

Киевская область Фото: Укрэнерго

Днепропетровская область

По данным ДТЭК, 25 октября в Днепропетровской области будут действовать следующие ограничения:

2.1, 2.2 — с 13:30 до 17:00;

3.1, 3.2 — с 08:00 до 10:00;

4.1, 4.2 — с 17:00 до 20:30;

5.1, 5.2 — с 10:00 до 13:30;

6.1, 6.2 — с 20:30 до 23:00.

Другие очереди (1.1, 1.2) в этот день будут со светом.

Днепропетровская область Фото: Укрэнерго

Днепропетровская область Фото: Укрэнерго

"ДТЭК" подчеркнул, что стабилизационные отключения являются вынужденным шагом для поддержания баланса энергосистемы и предотвращения аварий.

Напомним, массированные обстрелы энергетических объектов Россией снова повредили инфраструктуру, что привело к снижению генерации и необходимости ограничения потребления. Энергетики призывают граждан экономно использовать электроэнергию в вечерние часы, особенно с 17:00 до 23:00.

Как сообщал Фокус, энергетический террор РФ продолжается и в Укрэнерго назвали регионы с критической ситуацией.

Фокус также писал, что Украина готовится к зимним блэкаутам и мобильные сети обновляют оборудование.