Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ Обстрелы городов Украины

Отключение света в Украине: ДТЭК обнародовал графики на 25 октября (фото)

Графики отключений в Киеве, области и Днепропетровской области
Ограничение электропотребления 25 октября | Фото: Из открытых источников

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о мерах ограничения потребления электроэнергии 25 октября в Украине. Причиной стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру.

Согласно сообщению "Укрэнерго", в четверг, 25 октября, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений с 07:00 до 23:00 объемом от одной до двух очередей. Также будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей с 08:00 до 23:00. Компания отметила, что продолжительность и количество отключений могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы, призвав граждан следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго.

Единый официальный канал группы "ДТЭК" (@dtek_ua) обнародовал обновленные графики стабилизационных отключений для Киева, Киевской и Днепропетровской областей.

Відео дня

Киев

В столице 25 октября электроснабжение будет ограничено по очередям:

  • 1.1 — с 15:00 до 19:00;
  • 1.2 — свет будет весь день;
  • 2.1 — с 14:30 до 19:00;
  • 2.2 — с 14:30 до 19:00;
  • 3.1 — с 18:00 до 23:00;
  • 3.2 — с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00;
  • 4.1 — с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00;
  • 4.2 — с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00;
  • 5.1 и 5.2 — свет будет весь день;
  • 6.1 и 6.2 — с 11:00 до 15:30.
Киев
Киев
Фото: Укрэнерго
Киев
Киев
Фото: Укрэнерго

Киевская область

Для жителей Киевщины будут действовать такие временные промежутки стабилизационных отключений:

  • 1.1, 1.2 — с 14:00 до 18:00;
  • 2.1 — свет будет весь день;
  • 2.2 — с 15:00 до 18:00;
  • 3.1 — с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00;
  • 3.2 — с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • 4.1 — с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • 4.2 — с 17:30 до 21:30;
  • 5.1, 5.2 — с 21:00 до 23:00;
  • 6.1, 6.2 — с 10:30 до 14:30, а для очереди 6.2 также с 21:00 до 23:00.
Киевская область
Киевская область
Фото: Укрэнерго
Киевская область
Киевская область
Фото: Укрэнерго

Днепропетровская область

По данным ДТЭК, 25 октября в Днепропетровской области будут действовать следующие ограничения:

  • 2.1, 2.2 — с 13:30 до 17:00;
  • 3.1, 3.2 — с 08:00 до 10:00;
  • 4.1, 4.2 — с 17:00 до 20:30;
  • 5.1, 5.2 — с 10:00 до 13:30;
  • 6.1, 6.2 — с 20:30 до 23:00.
  • Другие очереди (1.1, 1.2) в этот день будут со светом.
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Фото: Укрэнерго
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Фото: Укрэнерго

"ДТЭК" подчеркнул, что стабилизационные отключения являются вынужденным шагом для поддержания баланса энергосистемы и предотвращения аварий.

Напомним, массированные обстрелы энергетических объектов Россией снова повредили инфраструктуру, что привело к снижению генерации и необходимости ограничения потребления. Энергетики призывают граждан экономно использовать электроэнергию в вечерние часы, особенно с 17:00 до 23:00.

Как сообщал Фокус, энергетический террор РФ продолжается и в Укрэнерго назвали регионы с критической ситуацией.

Фокус также писал, что Украина готовится к зимним блэкаутам и мобильные сети обновляют оборудование.