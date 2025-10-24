Відключення світла в Україні: ДТЕК оприлюднив графіки на 25 жовтня (фото)

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про застосування заходів обмеження споживання електроенергії 25 жовтня в Україні. Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Згідно з повідомленням "Укренерго", у четвер, 25 жовтня, у низці регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень з 07:00 до 23:00 обсягом від однієї до двох черг. Також буде застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів з 08:00 до 23:00. Компанія зауважила, що тривалість і кількість відключень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми, закликавши громадян стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.

Єдиний офіційний канал групи "ДТЕК" (@dtek_ua) оприлюднив оновлені графіки стабілізаційних відключень для Києва, Київської та Дніпропетровської областей.

Київ

У столиці 25 жовтня електропостачання буде обмежене за чергами:

1.1 — з 15:00 до 19:00;

1.2 — світло буде весь день;

2.1 — з 14:30 до 19:00;

2.2 — з 14:30 до 19:00;

3.1 — з 18:00 до 23:00;

3.2 — з 08:00 до 12:00 та з 18:00 до 23:00;

4.1 — з 08:00 до 12:00 та з 18:00 до 22:00;

4.2 — з 08:00 до 12:00 та з 18:00 до 23:00;

5.1 та 5.2 — світло буде весь день;

6.1 і 6.2 — з 11:00 до 15:30.

Київ Фото: Укренерго

Київська область

Для мешканців Київщини діятимуть такі часові проміжки стабілізаційних відключень:

1.1, 1.2 — з 14:00 до 18:00;

2.1 — світло буде весь день;

2.2 — з 15:00 до 18:00;

3.1 — з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 22:00;

3.2 — з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

4.1 — з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

4.2 — з 17:30 до 21:30;

5.1, 5.2 — з 21:00 до 23:00;

6.1, 6.2 — з 10:30 до 14:30, а для черги 6.2 також з 21:00 до 23:00.

Київська область Фото: Укренерго

Дніпропетровська область

За даними ДТЕК, 25 жовтня у Дніпропетровщині діятимуть такі обмеження:

2.1, 2.2 — з 13:30 до 17:00;

3.1, 3.2 — з 08:00 до 10:00;

4.1, 4.2 — з 17:00 до 20:30;

5.1, 5.2 — з 10:00 до 13:30;

6.1, 6.2 — з 20:30 до 23:00.

Інші черги (1.1, 1.2) у цей день будуть зі світлом.

Дніпропетровська область Фото: Укренерго

"ДТЕК" наголосив, що стабілізаційні відключення є вимушеним кроком для підтримання балансу енергосистеми та запобігання аваріям.

Нагадаємо, масовані обстріли енергетичних об’єктів Росією знову пошкодили інфраструктуру, що призвело до зниження генерації та необхідності обмеження споживання. Енергетики закликають громадян економно використовувати електроенергію у вечірні години, особливо з 17:00 до 23:00.

