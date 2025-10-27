Дональда Трампа заподозрили в создании биткоина под именем Сатоши Накамото

Соучередитель биржи Binance Чанпэн Чжао после помилования президентом США, написал пост, в котором намекнул, что Трамп мог под именем Сатоши Накамото создать биткоин.

23 октября 2025 года президент Дональд Трамп помиловал соучредителя Binance Чанпэна Чжао, аннулировав его обвинительный приговор в 2023 году за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и согласовав его с прокриптовалютной программой Трампа, чтобы позиционировать США в качестве лидера цифровых активов. В ответ Чжао пошутил, что таинственный создатель биткоина Сатоши Накамото и Трамп – это один и тот же человек, пишет Trading View.

Трамп помиловал Чанпэна Чжао Фото: Соцсети

Помилование было охарактеризовано как осуществление конституционных полномочий президента Трампа, направленное на устранение обвинений, выдвинутых против Чжао администрацией Байдена в ходе "репрессий против криптовалютного сектора", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Відео дня

Следующий пост Чжао на X, в котором он в шутку намекнул на то, что Трамп может быть создателем биткоина, Сатоши Накамото, вызвал широкое распространение мемов, обсуждение теорий заговора и рост коэффициентов ставок до 59%.

В провокационном заявлении Чанпэн Чжао, известный как CZ, соучредитель и бывший генеральный директор Binance, предположил, что президент Дональд Трамп и создатель биткоина (BTC) Сатоши Накамото могут быть одним и тем же человеком.

Позже CZ написал в социальной сети X (ранее Twitter), что Трамп упомянул, что не встречался с ним лично и добавил: "Когда-нибудь я сочту это за честь. Президент Трамп и Сатоши. Возможно, это один и тот же человек".

Пост Чанпэна Чжао Фото: Скриншот

Комментарии CZ последовали за заявлением президента Трампа, который заметил: "Позвольте мне сказать вам, что это был человек, о котором, как мне сказали, я его не знаю, не думаю, что когда-либо встречался с ним… у него была большая поддержка, и они сказали, что то, что он сделал, даже не является преступлением".

В 2023 году основатель криптовалютной биржи Binance отбыл четырехмесячный тюремный срок, признав себя виновным по обвинениям, связанным с нарушениями законодательства о борьбе с отмыванием денег (AML), и был освобожден в сентябре 2024 года.

Чанпэн Чжао со своими поклонниками Фото: Соцсети

Трамп скептически относился к криптовалютам, особенно к биткоину (BTC). Однако после начала своей президентской кампании в прошлом году он перешел к поддержке прокриптовалютного регулирования, что способствовало росту и принятию цифровых активов в США.

Сатоши Накамото – что известно

Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) — это псевдоним лица или группы лиц, стоящих за созданием Bitcoin. Истинная личность Накамото остается неизвестной.

В 2008 году 31 октября опубликована книга "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", где описана концепция децентрализованной цифровой валюты на основе блокчейна.

В 3 января 2009 года была запущена Bitcoin-сеть. Накамото добыл (намайнил) первый блок (genesis block), в котором зашифровано сообщение: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks" — отсылка к финансовому кризису, подчеркивающая мотивацию создания независимой от банков системы.

В 2010–2011 гг., Накамото общался на форумах (например, Bitcointalk.org), отправлял e-mail разработчикам и вносил вклад в исходный код Bitcoin. В профиле на P2P Foundation описал себя как 37-летнего мужчину из Японии, родившегося 5 апреля 1975 года (эти данные считаются дезинформацией для маскировки).

Последние сообщения от Сатоши Накамото датированы апрелем 2011 года. Накамото передал контроль над проектом разработчикам, таким как Гэвин Андресен, и с тех пор не проявлял активности.

Накамото предположительно контролирует около 1 миллиона BTC (добытых на ранних этапах), что на октябрь 2025 года оценивается в 70–99 миллиардов долларов США.

Средства не перемещались с 2009–2010 годов, что усиливает таинственный подтекст: владелец либо мертв, либо сознательно избегает их использования.

Среди популярных теорий, кто мог быть Сатоши Накамото – назывались разные имена:

Дориан Накамото, инженер из Калифорнии, но он это опроверг.

Хэл Финни, первый получатель Bitcoin-транзакции от Накамото; пионер криптографии. Умер в 2014 году. Его семья отрицает, что он Сатоши Накамото.

Ник Сабо, создатель Bit Gold (предшественника Bitcoin) в 1998 году. В 2014 году он это опроверг.

Крейг Райт, австралийский предприниматель, который заявил о себе в 2016 году и даже предоставил "доказательства", но это опроверг суд Великобритании в 2024 году и приговорил его к условному сроку.

Питер Тодд, канадский разработчик, который делал ранние вклады в биткоин. Но все категорически опроверг.

Джек Дорси, сооснователь Twitter, тоже опроверг.

Илон Маск – опроверг в 2021 году.

Напомним, Илон Маск заявил в 2021 году, что он не Сатоши Накамото, но по его мнению, биткоин мог создать Ник Сабо.

Тем временем в Киеве нашли мертвым известного блогера и криптопредпринимателя Костю Кудо.