Гибель криптобизнесмена Кости Кудо: в полиции назвали причину смерти

Известного блогера и криптопредпринимателя Костю Кудо (Константин Ганич) обнаружили мертвым в Киеве после того, как он, по предварительным данным, одномоментно потерял не менее $30 млн инвесторских средств из-за падения криптовалют. Столичная полиция назвала причину его смерти.

Следователи подтвердили версию самоубийства бизнесмена, сообщается в соцсетях полиции Киева. Расследование по факту его смерти еще продолжается.

Тело 32-летнего Константина с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля Lamborghini в Оболонском районе столицы.

Полиция проводит следственные действия на месте гибели Кудо Фото: Нацполиция Украины

Проверив ближайшие камеры видеонаблюдения, правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство.

Тело Константина Кудо было обнаружено в салоне его Lamborghini Фото: Нацполиция Украины

По информации правоохранителей, накануне смерти Ганич сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых затруднений, а также отправил им прощальное сообщение.

О том, что у него появились серьезные финансовые проблемы, он говорил и своей девушке.

Ночью Константин припарковался возле одного из многоэтажных домов и выстрелил себе в голову из оружия, которое было зарегистрировано.

Ранее Кудо в интервью заявлял, что получал угрозы из-за закрытия одного из проектов, когда компаньон забрал доступ к криптокошелькам, а инвесторы потеряли деньги.

