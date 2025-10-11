Смерть криптоблогера Константина Кудо в Киеве подтвердили в его соцсетях (фото, видео)

Известный криптоинвестор и блогер Константин Ганич умер утром 11 октября. Сообщается, что у него были финансовые проблемы, и, вероятно, он совершил самоубийство.

На Оболони в салоне автомобиля Lamborghini Urus обнаружили тело известного криптоблогера Константина Кудо (настоящее имя — Константин Ганич). Информацию о его гибели подтвердили администраторы Telegram-канала блогера.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. По данным полиции, проводятся необходимые следственные действия, а автомобиль изъят для экспертных исследований.

В соцсетях также распространяют последнее видео, опубликованное на странице Кудо.

По информации издания OBOZ.ua, перед смертью мужчина якобы сообщил близким о финансовых трудностях.

"Сегодня на Оболони в салоне автомобиля Lamborghini Urus обнаружили тело Константина Ганича. По предварительной информации погибший перед смертью сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы", — рассказал собеседник издания.

Официальные обстоятельства гибели блогера пока не разглашаются — полиция выясняет детали инцидента.

Напомним, утром правоохранители обнаружили в салоне автомобиля тело 32-летнего жителя Киева с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежало оружие, зарегистрированное на него. По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной пометкой "самоубийство".

