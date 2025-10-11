В Киеве в элитном авто нашли мертвым известного 32-летнего блогера (фото)

В столице утром 11 октября нашли мертвого мужчину, который, вероятно, застрелился. Правоохранители подтвердили правдивость происшествия, однако причину смерти еще выясняют.

Related video

В Киеве на Оболонской набережной вблизи парка "Наталка" в салоне автомобиля Lamborghini Urus обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением. По предварительной информации, речь идет о самоубийстве. Первыми об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Как отмечают в соцсетях, погибшим может быть известный криптопредприниматель Константин Ганич.

Блогер Константин Ганич Фото: из открытых источников

В Киеве нашли мертвым блогера

Столичная полиция выясняет детали гибели мужчины в Оболонском районе Киева, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Утром правоохранители обнаружили в салоне автомобиля тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежало оружие, зарегистрированное на него.

На месте инцидента работали следственно-оперативные группы, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Предварительно установлено, что погибший был предпринимателем и блогером, который занимался криптовалютами. По данным полиции, накануне мужчина находился в подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и отправил близким прощальное сообщение.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной пометкой "самоубийство". Правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

9 октября в Киеве обвалился пятиэтажный дом на проспекте Отрадном в Соломенском районе. Это здание пострадало во время массированной атаки российских "Шахедов" в ночь на 4 июля.

8 октября в столице в Святошинском районе прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате происшествия несовместимые с жизнью ранения получил 41-летний мужчина. Причиной инцидента, как отмечают в полиции, стала детонация неизвестного взрывного устройства.