У Києві в елітному авто знайшли мертвим відомого 32-річного блогера (фото)

У столиці вранці 11 жовтня знайшли мертвого чоловіка, який, ймовірно, застрелився. Правоохоронці підтвердили правдивість події, однак причину смерті ще з’ясовують.

У Києві на Оболонській набережній поблизу парку "Наталка" в салоні автомобіля Lamborghini Urus виявили мертвого чоловіка з вогнепальним пораненням. За попередньою інформацією, йдеться про самогубство. Першими про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Як зазначають у соцмережах, загиблим може бути відомий криптопідприємець Костянтин Ганіч.

Блогер Костянтин Ганіч Фото: з відкритих джерел

У Києві знайшли мертвим блогера

Столична поліція з’ясовує деталі загибелі чоловіка в Оболонському районі Києва, повідомила пресслужба поліції Києва.

Вранці правоохоронці виявили в салоні автомобіля тіло 32-річного місцевого жителя з вогнепальним пораненням у голову. Поруч лежала зброя, зареєстрована на нього.

На місці інциденту працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та судово-медичний експерт. Попередньо встановлено, що загиблий був підприємцем і блогером, який займався криптовалютами. За даними поліції, напередодні чоловік перебував у пригніченому стані через фінансові труднощі та надіслав близьким прощальне повідомлення.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою позначкою "самогубство". Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини трагедії.

