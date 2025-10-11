Смерть криптоблогера Костянтина Кудо в Києві підтвердили у його соцмережах (фото, відео)

Відомий криптоінвестор та блогер Костянтин Ганіч помер вранці 11 жовтня. Повідомляється, що у нього були фінансові проблеми, і, ймовірно, він вчинив самогубство.

На Оболоні в салоні автомобіля Lamborghini Urus виявили тіло відомого криптоблогера Костянтина Кудо (справжнє ім’я — Костянтин Ганіч). Інформацію про його загибель підтвердили адміністратори Telegram-каналу блогера.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. За даними поліції, проводяться необхідні слідчі дії, а автомобіль вилучено для експертних досліджень.

У соцмережах також поширюють останнє відео, опубліковане на сторінці Кудо.

За інформацією видання OBOZ.ua, перед смертю чоловік нібито повідомив близьким про фінансові труднощі.

"Сьогодні на Оболоні у салоні автомобіля Lamborghini Urus виявили тіло Костянтина Ганіча. За попередньою інформацією загиблий перед смертю повідомив своїй дівчині, що у нього з'явились серйозні фінансові проблеми", — розповів співрозмовник видання.

Офіційні обставини загибелі блогера наразі не розголошуються — поліція з’ясовує деталі інциденту.

Нагадаємо, вранці правоохоронці виявили в салоні автомобіля тіло 32-річного жителя Києва з вогнепальним пораненням у голову. Поруч лежала зброя, зареєстрована на нього. За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою позначкою "самогубство".

