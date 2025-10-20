Загибель криптобізнесмена Кості Кудо: у поліції назвали причину смерті

Відомого блогера і криптопідприємця Костю Кудо (Костянтин Ганич) виявили мертвим у Києві після того, як він, за попередніми даними, одномоментно втратив щонайменше $30 млн інвесторських коштів через падіння криптовалют. Столична поліція назвала причину його смерті.

Слідчі підтвердили версію самогубства бізнесмена, повідомляють у соцмережах поліції Києва. Розслідування за фактом його смерті ще триває.

Тіло 32-річного Костянтина з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля Lamborghini в Оболонському районі столиці.

Поліція проводить слідчі дії на місці загибелі Кудо Фото: Нацполiцiя Украiни

Перевіривши найближчі камери відеоспостереження, правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство.

Тіло Костянтина Кудо було виявлено в салоні його Lamborghini Фото: Нацполiцiя Украiни

За інформацією правоохоронців, напередодні смерті Ганич повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансову скруту, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

Про те, що у нього з'явилися серйозні фінансові проблеми, він говорив і своїй дівчині.

Уночі Костянтин припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків і вистрілив собі в голову зі зброї, яка була зареєстрована.

Раніше Кудо в інтерв'ю заявляв, що отримував погрози через закриття одного з проєктів, коли компаньйон забрав доступ до криптогаманців, а інвестори втратили гроші.

Нагадаємо, у Харкові криптовалютника викрали просто в центрі міста і забрали в нього близько $100 тисяч.