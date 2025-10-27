Дональда Трампа запідозрили у створенні біткоїна під ім'ям Сатоші Накамото

Співзасновник біржі Binance Чанпен Чжао після помилування президентом США написав пост, у якому натякнув, що Трамп міг під ім'ям Сатоші Накамото створити біткоїн.

23 жовтня 2025 року президент Дональд Трамп помилував співзасновника Binance Чанпена Чжао, анулювавши його обвинувальний вирок 2023 року за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та узгодивши його з прокриптовалютною програмою Трампа, щоб позиціонувати США як лідера цифрових активів. У відповідь Чжао пожартував, що таємничий творець біткоїна Сатоші Накамото і Трамп — це одна й та сама людина, пише Trading View.

Трамп помилував Чанпена Чжао Фото: Соцсети

Помилування було охарактеризовано як здійснення конституційних повноважень президента Трампа, спрямоване на усунення звинувачень, висунутих проти Чжао адміністрацією Байдена під час "репресій проти криптовалютного сектору", — повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Відео дня

Наступний пост Чжао на X, в якому він жартома натякнув на те, що Трамп може бути творцем біткоїна, Сатоші Накамото, викликав широке поширення мемів, обговорення теорій змови і зростання коефіцієнтів ставок до 59%.

У провокаційній заяві Чанпен Чжао, відомий як CZ, співзасновник і колишній генеральний директор Binance, припустив, що президент Дональд Трамп і творець біткойна (BTC) Сатоші Накамото можуть бути однією і тією ж людиною.

Пізніше CZ написав у соціальній мережі X (раніше Twitter), що Трамп згадав, що не зустрічався з ним особисто і додав: "Коли-небудь я вважатиму це за честь. Президент Трамп і Сатоші. Можливо, це одна й та сама людина".

Пост Чанпена Чжао Фото: Скриншот

Коментарі CZ послідували за заявою президента Трампа, який зауважив: "Дозвольте мені сказати вам, що це була людина, про яку, як мені сказали, я її не знаю, не думаю, що коли-небудь зустрічався з нею... у неї була велика підтримка, і вони сказали, що те, що вона зробила, навіть не є злочином".

У 2023 році засновник криптовалютної біржі Binance відбув чотиримісячний тюремний термін, визнавши себе винним за звинуваченнями, пов'язаними з порушеннями законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML), і був звільнений у вересні 2024 року.

Чанпен Чжао зі своїми шанувальниками Фото: Соцсети

Трамп скептично ставився до криптовалют, особливо до біткоїна (BTC). Однак після початку своєї президентської кампанії минулого року він перейшов до підтримки прокриптовалютного регулювання, що сприяло зростанню і прийняттю цифрових активів у США.

Сатоші Накамото — що відомо

Сатоші Накамото (Satoshi Nakamoto) — це псевдонім особи або групи осіб, які стоять за створенням Bitcoin. Справжня особистість Накамото залишається невідомою.

У 2008 році 31 жовтня опубліковано книгу "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", де описано концепцію децентралізованої цифрової валюти на основі блокчейна.

3 січня 2009 року було запущено Bitcoin-мережу. Накамото добув (намайнив) перший блок (genesis block), у якому зашифроване повідомлення: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks" — відсилання до фінансової кризи, що підкреслює мотивацію створення незалежної від банків системи.

У 2010-2011 рр., Накамото спілкувався на форумах (наприклад, Bitcointalk.org), надсилав e-mail розробникам і робив внесок у вихідний код Bitcoin. У профілі на P2P Foundation описав себе як 37-річного чоловіка з Японії, який народився 5 квітня 1975 року (ці дані вважаються дезінформацією для маскування).

Останні повідомлення від Сатоші Накамото датовані квітнем 2011 року. Накамото передав контроль над проектом розробникам, таким як Гевін Андресен, і відтоді не виявляв активності.

Накамото, імовірно, контролює близько 1 мільйона BTC (видобутих на ранніх етапах), що на жовтень 2025 року оцінюється в 70-99 мільярдів доларів США.

Кошти не переміщували з 2009-2010 років, що посилює таємничий підтекст: власник або мертвий, або свідомо уникає їх використання.

Серед популярних теорій, хто міг бути Сатоші Накамото — називалися різні імена:

Доріан Накамото, інженер із Каліфорнії, але він це спростував.

Хел Фінні, перший одержувач Bitcoin-транзакції від Накамото; піонер криптографії. Помер у 2014 році. Його сім'я заперечує, що він Сатоші Накамото.

Нік Сабо, творець Bit Gold (попередника Bitcoin) у 1998 році. У 2014 році він це спростував.

Крейг Райт, австралійський підприємець, який заявив про себе 2016 року і навіть надав "докази", але це спростував суд Великої Британії 2024 року і засудив його до умовного терміну.

Пітер Тодд, канадський розробник, який робив ранні вклади в біткоїн. Але все категорично спростував.

Джек Дорсі, співзасновник Twitter, теж спростував.

Ілон Маск — спростував у 2021 році.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив 2021 року, що він не Сатоші Накамото, але на його думку, біткоїн міг створити Нік Сабо.

Тим часом у Києві знайшли мертвим відомого блогера і криптопідприємця Костю Кудо.