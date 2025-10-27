Новые правила въезда в Латвию: что важно знать украинцам

В 2025 году вступили в силу новые правила въезда в Латвию для иностранцев, включая граждан Украины и других стран, которые не входят в ЕС, НАТО, ОЭСР, Швейцарию или Бразилию.

Согласно новым требованиям, все граждане так называемых "третьих стран" обязаны не позднее чем за 48 часов до поездки заполнить онлайн-анкету на сайте eta.gov.lv. Об этом сообщает издание LRT.

Латвия правила въезда 2025 — что известно

Это правило распространяется как на въезд в Латвию для украинцев и граждан других стран, так и на транзитные поездки через территорию Латвии.

В анкете необходимо указать цель и срок пребывания, маршрут, место проживания, а также предоставить сведения о службе в государственных структурах или участии в выборах — как собственном, так и близких родственников. Заполнить документ должна лично сама заявляющая сторона, без возможности подачи от имени другого человека.

После заполнения анкеты на электронную почту заявителя автоматически поступает подтверждение — отдельного разрешения на въезд ожидать не требуется.

При этом власти предупреждают, что отсутствие заполненной анкеты может обернуться штрафом до €2000. Проверки на наличие этого документа смогут проводить не только на границе, но и внутри страны, если службы безопасности усмотрят потенциальные риски.

