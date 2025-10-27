Нові правила в'їзду до Латвії: що важливо знати українцям

У 2025 році набули чинності нові правила в'їзду до Латвії для іноземців, включно з громадянами України та інших країн, які не входять до ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії або Бразилії.

Згідно з новими вимогами, усі громадяни так званих "третіх країн" зобов'язані не пізніше ніж за 48 годин до поїздки заповнити онлайн-анкету на сайті eta.gov.lv. Про це повідомляє видання LRT.

Латвія правила в'їзду 2025 — що відомо

Це правило поширюється як на в'їзд до Латвії для українців і громадян інших країн, так і на транзитні поїздки через територію Латвії.

В анкеті необхідно вказати мету і термін перебування, маршрут, місце проживання, а також надати відомості про службу в державних структурах або участь у виборах — як власну, так і близьких родичів. Заповнити документ має особисто сама сторона, що заявляє, без можливості подачі від імені іншої людини.

Після заповнення анкети на електронну пошту заявника автоматично надходить підтвердження — окремого дозволу на в'їзд очікувати не потрібно.

При цьому влада попереджає, що відсутність заповненої анкети може обернутися штрафом до €2000. Перевірки на наявність цього документа зможуть проводити не тільки на кордоні, а й усередині країни, якщо служби безпеки побачать потенційні ризики.

