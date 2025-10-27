Санкции США против нефтяных гигантов России не подействуют: WSJ объяснило причины

Россия сумела обойти американские санкции против газового проекта Arctic LNG 2 при помощи Китая, что ставит под сомнение эффективность новых ограничений США в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Во времена президентства Джо Байдена США уже вводили санкции против этого проекта, однако газ с его мощностей долгое время не привлекал особого внимания покупателей. С августа 2025 года ситуация изменилась: Россия отправила 11 танкеров со сжиженным природным газом с Arctic LNG 2, как показывают данные отслеживания судов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Китай заинтересован в газе с этого завода, поскольку он предлагается по цене ниже рыночной, а потребность страны в сжиженном природном газе продолжает расти. Чтобы минимизировать риск вторичных санкций со стороны США, Китай выделил порт Бейхай специально для российского арктического СПГ. С момента начала поставок в Бейхай ни один другой танкер СПГ не заходил в этот порт.

Аналитик компании Argus Мартин Сеньор объясняет такой выбор тем, что оператор терминала — государственная компания China Oil & Gas Pipeline Network — владеет преимущественно китайскими активами и мало зависит от мировой финансовой системы, основанной на долларе.

"Это делает порт и его владельца менее уязвимыми к риску вторичных санкций со стороны США", — отмечает эксперт.

Вашингтон пока не вводит санкции против Бейхая, хотя Великобритания ограничила деятельность терминала еще в начале октября, назвав его организацией, поддерживающей российский энергетический сектор. В ответ представитель китайского МИД подчеркнул, что Пекин "последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве".

Эксперты предупреждают, что такая реальность ставит под сомнение эффективность нефтяных санкций против России, введенных США на прошлой неделе. По мнению Рональда Смита, партнера-основателя Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners, новые ограничения вряд ли смогут существенно ограничить российские поставки на мировые рынки.

