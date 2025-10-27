Санкції США проти нафтових гігантів Росії не подіють: WSJ пояснило причини

Росія зуміла обійти американські санкції проти газового проєкту Arctic LNG 2 за допомогою Китаю, що ставить під сумнів ефективність нових обмежень США щодо компаній "Лукойл" і "Роснефть".

За часів президентства Джо Байдена США вже запроваджували санкції проти цього проєкту, проте газ з його потужностей довгий час не привертав особливої уваги покупців. Від серпня 2025 року ситуація змінилася: Росія відправила 11 танкерів зі скрапленим природним газом з Arctic LNG 2, як показують дані відстеження суден. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Китай зацікавлений у газі з цього заводу, оскільки його пропонують за ціною, нижчою за ринкову, а потреба країни в скрапленому природному газі продовжує зростати. Щоб мінімізувати ризик вторинних санкцій з боку США, Китай виділив порт Бейхай спеціально для російського арктичного СПГ. З моменту початку поставок у Бейхай жоден інший танкер СПГ не заходив у цей порт.

Відео дня

Аналітик компанії Argus Мартін Сеньйор пояснює такий вибір тим, що оператор терміналу — державна компанія China Oil & Gas Pipeline Network — володіє переважно китайськими активами і мало залежить від світової фінансової системи, що базується на доларі.

"Це робить порт і його власника менш уразливими до ризику вторинних санкцій з боку США", — зазначає експерт.

Вашингтон поки що не запроваджує санкції проти Бейхая, хоча Велика Британія обмежила діяльність терміналу ще на початку жовтня, назвавши його організацією, що підтримує російський енергетичний сектор. У відповідь представник китайського МЗС підкреслив, що Пекін "послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві".

Експерти попереджають, що така реальність ставить під сумнів ефективність нафтових санкцій проти Росії, запроваджених США минулого тижня. На думку Рональда Сміта, партнера-засновника Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners, нові обмеження навряд чи зможуть істотно обмежити російські поставки на світові ринки.

Нагадаємо, раніше в Білому домі пояснили, чому президент США раптово оголосив про санкції проти Росії. Виявилося, що Трамп незадоволений Путіним.

Раніше Фокус писав, чому скасували саміт Трампа і Путіна в Будапешті.