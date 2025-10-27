Украинцы стали реже покупать пиво: эксперты говорят о серьезном кризисе (инфографика)

Продажи пива в Украине в 2025 году упали на 20%. Украинцы стали меньше его покупать как в бутылках, так и на разлив.

Бизнес уже фиксирует сокращение доходов и вынужден урезать расходы. В 2025 году продажи пива в Украине существенно снизились. По данным компаний на рынке, объемы реализации снизились по меньшей мере на 20%. Об этом сообщает Forbes.ua.

По данным исследования Kantar Ukraine, пиво потребляет около 60% украинцев, и треть из них покупает его регулярно. Однако текущий год оказался сложным для отрасли. Особенно для продаж разливного и бутылочного пива.

Продажи пива в Украине в этом году упали на 20%

"Продажи разливного пива просели на 20%, бутылочного – еще больше", – сообщил CEO сети "Львовские краны" Алексей Житкевич.

Из-за спада компания вынуждена оптимизировать затраты.

Відео дня

Схожие тенденции фиксируют и в других регионах. В киевской сети магазинов-баров Konteyner также говорят о невыполнении финансовых планов.

"Результат 2025-го хуже 2024-го – недовыполняем план на 15–20%", – отметил соучредитель сети Григорий Царенко.

Среди возможных причин спада аналитики называют экономическую нестабильность, сокращение доходов населения, изменения в потребительских привычках, а также войну, которая продолжает влиять на настроение и быт украинцев.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.