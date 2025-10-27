Українці стали рідше купувати пиво: експерти говорять про серйозну кризу (інфографіка)

Продажі пива в Україні 2025 року впали на 20%. Українці стали менше його купувати як у пляшках, так і на розлив.

Бізнес уже фіксує скорочення доходів і змушений урізати витрати. У 2025 році продажі пива в Україні істотно знизилися. За даними компаній на ринку, обсяги реалізації знизилися щонайменше на 20%. Про це повідомляє Forbes.ua.

За даними дослідження Kantar Ukraine, пиво споживає близько 60% українців, і третина з них купує його регулярно. Однак поточний рік виявився складним для галузі. Особливо для продажів розливного і пляшкового пива.

Продажі пива в Україні цього року впали на 20%

"Продажі розливного пива просіли на 20%, пляшкового — ще більше", — повідомив CEO мережі "Львівські крани" Олексій Житкевич.

Через спад компанія змушена оптимізувати витрати.

Схожі тенденції фіксують і в інших регіонах. У київській мережі магазинів-барів Konteyner також говорять про невиконання фінансових планів.

"Результат 2025-го гірший за 2024-й — недовиконуємо план на 15-20%", — зазначив співзасновник мережі Григорій Царенко.

Серед можливих причин спаду аналітики називають економічну нестабільність, скорочення доходів населення, зміни у споживчих звичках, а також війну, що продовжує впливати на настрій і побут українців.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.