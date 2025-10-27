Жилье в Украине: в каких городах самые дешевые и самые дорогие новые квартиры (инфографика)

Украинский рынок новостроек постепенно выходит на более стабильный этап развития.

Количество стартующих жилых проектов растет, а темпы удорожания "квадратных метров" наоборот замедляются. Об этом сообщает портал ЛУН.

За первое полугодие 2025 года в Украине началось строительство почти 49 тысяч квартир и домов, а общая площадь новых объектов выросла до 2,97 млн. квадратных метров — это на 45% больше, чем в прошлом. Наибольшие объемы новостроек зафиксированы в Киевской области (8396 квартир и более 0,9 млн. кв. м), Львовской (4705 объектов и 0,5 млн. кв. м) и Ивано-Франковской (3657 квартир, 0,23 млн. кв. м) областях. В столице за полгода стартовало строительство 1523 квартир общей площадью 0,37 млн ​​кв. м.

Жилье в Украине

Несмотря на активизацию строительства, эксперты предостерегают: рынок может столкнуться с дефицитом нового жилья из-за возникшего после начала полномасштабной войны "застоя".

Что касается цен, то на большинстве рынков наблюдается стабилизация. В Киеве, Чернигове, Харькове, Ужгороде, Черновцах и Одессе колебания стоимости квадратного метра не превышают ±1%. Лидерами по цене остаются Львов (57,9 тыс. грн/кв. м), Киев (54,2 тыс. грн/кв. м) и Ужгород (47,7 тыс. грн/кв. м). Дешевое жилье предлагают в прифронтовых регионах: Запорожье (24,1 тыс. грн/кв. м), Сумах (26 тыс. грн/кв. м), Харькове (28,2 тыс. грн/кв. м) и Николаеве (29,1 тыс. грн/кв. м).

Что касается минимальной стоимости однокомнатных квартир, то во Львове она составляет около 2,5 млн грн, в Киеве – 2,4 млн грн, в Черновцах – примерно 2 млн грн. Самое доступное жилье — в Николаеве, Сумах и Запорожье, где однокомнатная квартира стоит около 1 млн грн. Харьков, Тернополь и Хмельницкий демонстрируют одинаковый ценовой уровень — около 1,3 млн грн за самую маленькую квартиру на первичном рынке.

