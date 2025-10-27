Житло в Україні: у яких містах найдешевші та найдорожчі нові квартири (інфографіка)

Український ринок новобудов поступово виходить на більш стабільний етап розвитку.

Кількість житлових проєктів, що стартують, зростає, а темпи подорожчання "квадратних метрів", навпаки, сповільнюються. Про це повідомляє портал ЛУН.

За перше півріччя 2025 року в Україні розпочалося будівництво майже 49 тисяч квартир і будинків, а загальна площа нових об'єктів зросла до 2,97 млн. квадратних метрів — це на 45% більше, ніж торік. Найбільші обсяги новобудов зафіксовано в Київській області (8396 квартир і понад 0,9 млн. кв. м), Львівській (4705 об'єктів і 0,5 млн. кв. м) та Івано-Франківській (3657 квартир, 0,23 млн. кв. м) областях. У столиці за пів року стартувало будівництво 1523 квартир загальною площею 0,37 млн кв. м.

Житло в Україні

Попри активізацію будівництва, експерти застерігають: ринок може зіткнутися з дефіцитом нового житла через "застій", що виник після початку повномасштабної війни.

Що стосується цін, то на більшості ринків спостерігається стабілізація. У Києві, Чернігові, Харкові, Ужгороді, Чернівцях та Одесі коливання вартості квадратного метра не перевищують ±1%. Лідерами за ціною залишаються Львів (57,9 тис. грн/кв. м), Київ (54,2 тис. грн/кв. м) та Ужгород (47,7 тис. грн/кв. м). Найдешевше житло пропонують у прифронтових регіонах: Запоріжжі (24,1 тис. грн/кв. м), Сумах (26 тис. грн/кв. м), Харкові (28,2 тис. грн/кв. м) і Миколаєві (29,1 тис. грн/кв. м).

Щодо мінімальної вартості однокімнатних квартир, то у Львові вона становить близько 2,5 млн грн, у Києві — 2,4 млн грн, у Чернівцях — приблизно 2 млн грн. Найдоступніше житло — у Миколаєві, Сумах і Запоріжжі, де однокімнатна квартира коштує близько 1 млн грн. Харків, Тернопіль і Хмельницький демонструють однаковий ціновий рівень — близько 1,3 млн грн за найменшу квартиру на первинному ринку.

