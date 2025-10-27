В Украине установили "новый уровень" зарплат для определенных бизнесов: кого коснулись новые требования

С 1 октября 2025 года в Украине вступили в силу новые требования для субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет или горючим.

Согласно разъяснению Государственной налоговой службы Украины, отныне такие предприятия должны обеспечить своим работникам среднюю заработную плату на уровне от 12 до 16 тысяч гривен, в зависимости от места расположения торговых точек и площади торговых залов. Эти изменения предусмотрены Законом Украины №3817-IX "О государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет и горючего" и призваны сделать рынок подакцизных товаров более прозрачным.

Требования по уровню средней заработной платы

В частности, требования относительно минимального уровня средней заработной платы распространяются на всех работников предприятия независимо от занимаемой должности, подразделения или места работы. Если хотя бы один магазин расположен в пределах Киева, Севастополя или областного центра, или в радиусе до 50 километров от них, или имеет торговую площадь более 500 квадратных метров, средняя зарплата должна составлять не менее двух минимальных заработных плат. Для предприятий, чьи торговые точки размещены за пределами крупных городов — дальше 50 километров от административных центров — и имеют площадь до 500 квадратных метров, установлен уровень не ниже полутора минимальных зарплат. Учитывая текущую минимальную заработную плату в 8 тысяч гривен, предприятия должны обеспечить средний заработок работников на уровне от 12 до 16 тысяч гривен.

Відео дня

Как рассчитывается средняя заработная плата

Размер средней заработной платы определяется на основании налоговой отчетности, в которую включаются все виды выплат:

основная заработная плата;

надбавки;

премии;

оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет работодателя;

а также пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое Пенсионным фондом Украины.

Полученная сумма делится на количество работников, которым начислена заработная плата в отчетном периоде. В расчет включаются все застрахованные лица, в том числе работающие на условиях неполного рабочего времени, по совместительству или находящиеся в отпуске без сохранения заработка.

Требования для физических лиц-предпринимателей

Аналогичные требования установлены и для физических лиц-предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю подакцизными товарами без наемных работников. В этом случае вместо средней зарплаты учитывается общий месячный налогооблагаемый доход предпринимателя, который должен быть не меньше, чем:

1,5 минимальной зарплаты, если торговая точка расположена вне крупных городов и имеет площадь до 500 м²;

2 минимальные зарплаты, если магазин размещен в крупном городе или имеет площадь более 500 м².

Подтверждение дохода осуществляется на основе налоговых деклараций и финансовой отчетности.

Контроль и последствия нарушений

Соблюдение требований контролирует Государственная налоговая служба Украины. В случае нарушения предусмотрены строгие санкции:

если в течение трех месяцев подряд средняя зарплата или доход не будут соответствовать установленным требованиям — действие лицензии будет приостановлено;

в случае систематических нарушений или уклонения от выплаты надлежащего уровня заработка — лицензия может быть аннулирована.

Стоит заметить, что требования по повышению средней заработной платы вступили в силу 1 октября 2025 года в соответствии с Законом №4536-IX, который внес изменения в налоговое законодательство. Для новых субъектов хозяйствования эти нормы начинают действовать с даты получения лицензии.

Напомним, что Верховная Рада одобрила изменения в Госбюджет-2026, которые предусматривают поэтапное повышение зарплат педагогам и преподавателям университетов с 1 января 2026 года.

Также Фокус писал, что депутаты Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук предложили повысить базовые ставки работников вузов, чтобы повысить престиж преподавательского труда и остановить отток кадров.