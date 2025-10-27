В Україні встановили "новий рівень" зарплат для певних бізнесів: кого торкнулися нові вимоги

З 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності нові вимоги для суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет або пальним.

Згідно з роз’ясненням Державної податкової служби України, відтепер такі підприємства повинні забезпечити своїм працівникам середню заробітну плату на рівні від 12 до 16 тисяч гривень, залежно від місця розташування торговельних точок і площі торгових залів. Ці зміни передбачені Законом України №3817-IX "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет та пального" й покликані зробити ринок підакцизних товарів більш прозорим.

Вимоги щодо рівня середньої заробітної плати

Зокрема, вимоги щодо мінімального рівня середньої заробітної плати поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від займаної посади, підрозділу або місця роботи. Якщо хоча б один магазин розташований у межах Києва, Севастополя чи обласного центру, або в радіусі до 50 кілометрів від них, чи має торгову площу понад 500 квадратних метрів, середня зарплата повинна становити не менше двох мінімальних заробітних плат. Для підприємств, чиї торгові точки розміщені за межами великих міст — далі ніж 50 кілометрів від адміністративних центрів — і мають площу до 500 квадратних метрів, встановлено рівень не нижче ніж півтори мінімальні зарплати. Враховуючи поточну мінімальну заробітну плату у 8 тисяч гривень, підприємства повинні забезпечити середній заробіток працівників на рівні від 12 до 16 тисяч гривень.

Як розраховується середня заробітна плата

Розмір середньої заробітної плати визначається на підставі податкової звітності, до якої включаються всі види виплат:

основна заробітна плата;

надбавки;

премії;

оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця;

а також допомога з тимчасової непрацездатності, що виплачується Пенсійним фондом України.

Отримана сума ділиться на кількість працівників, яким нараховано заробітну плату у звітному періоді. У розрахунок включаються всі застраховані особи, у тому числі ті, що працюють на умовах неповного робочого часу, за сумісництвом або перебувають у відпустці без збереження заробітку.

Вимоги для фізичних осіб-підприємців

Аналогічні вимоги встановлено і для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами без найманих працівників. У цьому випадку замість середньої зарплати враховується загальний місячний оподатковуваний дохід підприємця, який має бути не меншим, ніж:

1,5 мінімальної зарплати, якщо торговельна точка розташована поза межами великих міст і має площу до 500 м²;

2 мінімальні зарплати, якщо магазин розміщений у великому місті або має площу понад 500 м².

Підтвердження доходу здійснюється на основі податкових декларацій та фінансової звітності.

Контроль і наслідки порушень

Дотримання вимог контролює Державна податкова служба України. У разі порушення передбачені суворі санкції:

якщо протягом трьох місяців поспіль середня зарплата або дохід не відповідатимуть установленим вимогам — дію ліцензії буде призупинено;

у випадку систематичних порушень або ухилення від виплати належного рівня заробітку — ліцензія може бути анульована.

Варто зауважити, що вимоги щодо підвищення середньої заробітної плати набрали чинності 1 жовтня 2025 року відповідно до Закону №4536-IX, який вніс зміни до податкового законодавства. Для нових суб’єктів господарювання ці норми починають діяти з дати отримання ліцензії.

