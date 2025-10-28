В Украине подешевели яблоки: сколько теперь нужно платить за килограмм

В Украине в октябре наблюдается заметное снижение цен на популярные сорта яблок.

Стоимость фруктов упала почти вдвое — с 40–45 грн за килограмм до 20–35 грн. Об этом сообщает издание Аgronews.

Эксперты рынка считают такое снижение естественным. Руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий отметил, что нынешние цены "являются вполне справедливыми и привлекательными для садовников", добавив, что они даже выше, чем могли бы быть в текущих рыночных условиях.

Аналитики отмечают, что подобные колебания цен — закономерность. В прошлом сезоне яблоки на внутреннем рынке подорожали до беспрецедентных отметок из-за их нехватки к началу нового урожая. Сейчас же, с началом сезона, наблюдается обратная тенденция.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нынешние цены остаются примерно вдвое выше, что свидетельствует о продолжающейся нестабильности рынка фруктов уже второй сезон подряд.

На экспортном направлении яблоки оцениваются стабильнее: цены держатся на уровне 30–35 грн за килограмм. Специалисты отмечают, что такая разница объясняется спросом на внутреннем рынке и особенностями экспортных поставок.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.