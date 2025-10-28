В Україні подешевшали яблука: скільки тепер потрібно платити за кілограм

В Україні в жовтні спостерігається помітне зниження цін на популярні сорти яблук.

Вартість фруктів впала майже вдвічі — з 40-45 грн за кілограм до 20-35 грн. Про це повідомляє видання Аgronews.

Експерти ринку вважають таке зниження природним. Керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій зазначив, що нинішні ціни "є цілком справедливими і привабливими для садівників", додавши, що вони навіть вищі, ніж могли б бути в поточних ринкових умовах.

Аналітики зазначають, що подібні коливання цін — закономірність. Минулого сезону яблука на внутрішньому ринку подорожчали до безпрецедентних позначок через їхню нестачу до початку нового врожаю. Зараз же, з початком сезону, спостерігається зворотна тенденція.

При цьому, порівняно з аналогічним періодом минулого року, нинішні ціни залишаються приблизно вдвічі вищими, що свідчить про тривалу нестабільність ринку фруктів уже другий сезон поспіль.

На експортному напрямку яблука оцінюються стабільніше: ціни тримаються на рівні 30-35 грн за кілограм. Фахівці зазначають, що така різниця пояснюється попитом на внутрішньому ринку та особливостями експортних поставок.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.