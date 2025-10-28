Индийские НПЗ боятся санкций Трампа и ищут новые пути закупок российской нефти, — Bloomberg

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии столкнулись с необходимостью пересмотра поставок российской нефти после того, как США ввели новые санкции против крупных российских производителей. Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. временно приостановили закупки нефти марки Urals и ожидают указаний правительства, одновременно изучая альтернативные схемы поставок через другие компании.

Ранее под санкции США попали такие крупные российские компании, как "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть", что существенно ограничивает выбор прямых поставщиков для индийских НПЗ. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сейчас они оценивают, сколько нефти могут приобрести у меньших неподсанкционных компаний и по какой цене. Важным вопросом остается и то, сколько сырья "Роснефти" смогут поставить через структуры, не подпадающие под санкции.

Для справки: в 2024 году четыре ведущие компании — "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл" — обеспечивали более 80% всех поставок российской нефти в Индию. Несмотря на это, в Indian Oil подчеркивают, что закупки российской нефти не прекратятся полностью. Директор финансового отдела компании Ануй Джайн отметил, что импорт продолжится при условии возможности закупки через неподсанкционные структуры с соблюдением лимитов и безопасной транспортировкой.

В то же время ожидается, что общий объем поставок российской нефти в Индию резко сократится. Наибольшие трудности прогнозируются для частного нефтепереработчика Reliance Industries Ltd., который ранее закупал большинство баррелей Urals по долгосрочному контракту с "Роснефтью". После введения санкций компания начала искать альтернативные источники и уже приобрела нефть с Ближнего Востока и из США.

Индийские власти теперь взвешивают риск вторичных санкций и необходимость сохранять стратегические торговые отношения с США, одновременно поддерживая критически важные связи с Россией. Среди исключений может оказаться Nayara Energy Ltd., частично контролируемая "Роснефтью", которая пока не объявляла о намерении ограничивать закупки российской нефти.

Напомним, пока в Европе горят нефтеперерабатывающие заводы, Россия находит новые маршруты для своего сырья. Она начала поставки сырья в Грузию.

Ранее сообщалось, что 22 октября дроны ударили по НПЗ в Махачкале, что в Дагестане, РФ, в 1000 км от фронта. Также атакованы предприятия в Брянской области и Мордовии.