Індійські НПЗ бояться санкцій Трампа і шукають нові шляхи закупівель російської нафти, — Bloomberg

Державні нафтопереробні компанії Індії зіткнулися з необхідністю перегляду поставок російської нафти після того, як США запровадили нові санкції проти великих російських виробників. Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. тимчасово тимчасово призупинили закупівлі нафти марки Urals та очікують вказівок уряду, одночасно вивчаючи альтернативні схеми поставок через інші компанії.

Раніше під санкції США потрапили такі великі російські компанії, як "Сургутнефтегаз" і "Газпром нефть", що істотно обмежує вибір прямих постачальників для індійських НПЗ. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Наразі вони оцінюють, скільки нафти можуть придбати у менших непідсанкційних компаній і за якою ціною. Важливим питанням лишається й те, скільки сировини "Роснефти" зможуть поставити через структури, що не підпадають під санкції.

Для довідки: 2024 року чотири провідні компанії — "Сургутнафтогаз", "Газпром нафта", "Роснефть" і "Лукойл" — забезпечували понад 80% усіх поставок російської нафти в Індію. Незважаючи на це, в Indian Oil підкреслюють, що закупівлі російської нафти не припиняться повністю. Директор фінансового відділу компанії Ануй Джайн зазначив, що імпорт продовжиться за умови можливості закупівлі через непідсанкційні структури з дотриманням лімітів і безпечним транспортуванням.

Відео дня

Водночас очікується, що загальний обсяг поставок російської нафти в Індію різко скоротиться. Найбільші труднощі прогнозуються для приватного нафтопереробника Reliance Industries Ltd., який раніше закуповував більшість барелів Urals за довгостроковим контрактом з "Роснефтью". Після запровадження санкцій компанія почала шукати альтернативні джерела і вже придбала нафту з Близького Сходу та зі США.

Індійська влада тепер зважує ризик вторинних санкцій і необхідність зберігати стратегічні торговельні відносини зі США, одночасно підтримуючи критично важливі зв'язки з Росією. Серед винятків може виявитися Nayara Energy Ltd., частково контрольована "Роснефтью", яка поки що не оголошувала про намір обмежувати закупівлі російської нафти.

Нагадаємо, поки в Європі горять нафтопереробні заводи, Росія знаходить нові маршрути для своєї сировини. Вона почала постачання сировини до Грузії.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня дрони вдарили по НПЗ у Махачкалі, що в Дагестані, РФ, за 1000 км від фронту. Також атаковані підприємства в Брянській області та Мордовії.