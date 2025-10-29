Украинцы в Германии более недовольны жизнью, чем другие восточноевропейцы, — опрос

Большинство украинцев, которые бежали в Германию из-за полномасштабной войны, заявляют о низком уровне удовлетворенности жизнью в стране. По данным социологического опроса, обнародованного Федеральным институтом демографических исследований (BiB), более половины опрошенных украинцев чувствуют себя "менее довольными", особенно среди женщин и людей старшего возраста.

Как сообщает Deutsche Welle, уровень удовлетворенности жизнью среди украинцев в Германии составляет в среднем 6,3 балла по десятибалльной шкале. Для сравнения, среди других восточноевропейских мигрантов этот показатель достигает 7,2 балла. Исследователи отмечают, что эти группы проживают в стране значительно дольше и не имеют опыта войны или вынужденного переселения.

В рамках исследования шкала оценивается так: от 0 до 6 — "менее удовлетворены", от 7 до 8 — "удовлетворены", от 9 до 10 — "очень удовлетворены".

В то же время показатели несколько улучшились по сравнению с периодом после прибытия беженцев. В 2022 году средний уровень удовлетворенности жизнью составлял 5,9 балла, а уже летом 2023-го вырос до 6,3 балла.

"Повышение уровня удовлетворенности жизнью может быть связано с изучением немецкого языка, переездом из общежития в частное жилье или началом трудоустройства", — пояснили авторы исследования.

По их данным, 51,4% украинцев в Германии относятся к категории "менее довольных", 38,3% — "довольных", а 10,2% — "очень довольных". Среди людей до 50 лет доля "менее довольных" составляет 48,4%, тогда как среди людей старше 50 лет — 60%.

Женщины из Украины демонстрируют более низкий уровень удовлетворенности, чем мужчины — в среднем на 0,3 балла. Доля украинских мужчин, которые "очень довольны" жизнью, составляет 13%.

Исследование также показало, что самые низкие показатели удовлетворения имеют украинцы без партнеров, а самые высокие — те, кто проживает с детьми, хорошо владеет немецким языком и живет в частном жилье.

Напомним, по данным немецких ведомств, украинцы остаются самой большой группой искателей защиты в Германии с начала полномасштабной войны. Большинство из них прибыло в страну в 2022 году после российского вторжения.

